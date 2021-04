Nový PRIESKUM hlási nárast kollárovcov, progresívcov a Smeru: Extrémisti sa mimoriadne prepadli!

BRATISLAVA - Po niekoľkých týždňoch tu opäť máme ďalšie čísla volebných preferencií strán. Tentokrát ich ponúka agentúra AKO, ktorá prieskum realizovala v dňoch 12. až 17. apríla. Ak by sa voľby konali teraz, podľa týchto výsledkov by ich už tradične vyhrala strana Hlas-SD Petra Pellegriniho.

Tá získala 23,9 percenta podpory. Druhé miesto už nateraz patrí strane Sloboda a Solidarita so ziskom 13,8 percenta. Tretie by skončilo vládne OĽaNO so zoskupením strán NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola s rovnými 10 percentami. AKO pritom prízvukuje, že dáta na prieskum sa zbierali ešte pred tlačovou konferenciou Igora Matoviča ohľadom ŠÚKL-u.

Respondenti odpovedali na otázku: "Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú."

Zdroj: Agentúra AKO

V parlamente by bolo šesť subjektov

Na štvrtom mieste by bola strana Smer-SD so ziskom 9,2 percenta. Nasleduje Progresívne Slovensko s 8,3 percentami. Poslední by v parlamente boli Sme rodina Borisa Kollára s podporou 7,4 percenta.

Pred bránami parlamentu by skončilo KDH, vládne Za ľudí, Aliancia či Dobrá voľba.

Extrémisti sa prepadli, pohrobok ĽSNS však pomaly rastie

Mimoriadne nepríjemné správy však prináša AKO pre extrémistickú ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorá sa oproti marcu, kedy sa tiež nedostala do parlamentu, opäť poriadne prepadla na úroveň 2,9 percenta hlasov, čo by už dokonca nestačilo ani na volebný príspevok, ktorý vyžaduje minimálne 3-percentné preferencie. Tie naopak preskočili odídenci od Kotlebu na čele s Milanom Uhríkom a stranou Republika, ktorí by získali 3,1-percentnú podporu.