Nová Hegerova vláda čelí ďalšiemu PRIESKUMU: Viacerí voliči jej dávajú len pár mesiacov!

BRATISLAVA - Častým víkendovým javom je zverejnenie politických prieskumov verejnej mienky. Jeden taký prišiel aj počas tejto nedele, no nevenuje sa sile jednotlivých politických subjektov, ale názoru na to, či a ako dlho vydrží nová vláda Eduarda Hegera (OĽaNO).

Vláda Hegera, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová 1. apríla 2021 vymenovala čelí už prvému prieskumu. Tentokrát ho spracovala agentúra Focus pre TV Markíza. Bol realizovaný na vzorke 1001 respondentov od 31. marca do 7. apríla 2021. Otázka bola, či súčasná spoločnosť verí, ako dlho vydrží táto vláda.

Väčšina si myslí, že vydržia iba pár mesiacov

Z výsledkov je evidentné, že viac ako 38 percent opýtaných si myslí, že nová vláda vydrží len pár mesiacov.

Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom

Na druhú stranu, to, že súčasná vláda dovládne až do konca volebného obdobia, predpovedá necelých 25 percent respondentov. Jeden až dva roky vláde dáva presne 26 percent opýtaných. Vyjadriť sa nevedelo 11 percent oslovených.

Najkratšie vládnutie očakávajú logicky voliči opozície

Podľa podrobnejších výsledkov je jasné, že najkratšiu dobu vládnutia od Hegerovej vlády očakávajú voliči Smeru-SD a ĽSNS, nasledujú voliči Hlasu-SD.

Zdroj: Facebook/Na telo s Michalom Kovačičom

Voliči OĽaNO logicky očakávajú normálne dovládnutie počas nasledujúcich troch rokov. Je to vyše 76 percent. Vláde následne s veľkou priepasťou veria počas 1 až 3 rokov voliči strán SaS a Sme rodina. U Sme rodina je to skôr pri 1 až 2 rokoch. Vyváženosť je pri strane Za ľudí, kde síce vyhráva normálne dovládnutie počas 3 rokov, no aj pri pár mesiacoch dosahujú výsledky viac ako 20 percent.