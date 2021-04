VIDEO dramatických okamihov na R1 pri Nitre: Z vodičových manévrov tuhne krv v žilách

Dráma na R1 pri Nitre

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

NITRA - Kamery na R1 pri Nitre zachytili bizarný a veľmi nebezpečný manéver 67-ročného šoféra. Za volantom zazmätkoval a prudko stočil volant do protismeru. V protismere prešiel asi dva kilometre, následne sa otočil do správneho smeru, no opätovne obmedzil a ohrozil ostatných vodičov.