VIDEO Taxikár vybrzďovač: Na Lafranconi ho nakrútil a udal vodič, na políciu sa priviezol nafetovaný

BRATISLAVA - Polícia ukázala video z palubnej kamery zachytávajúce arogantnú jazdu bratislavského taxikára. Ten predbiehal cez krajnicu a následne vybrzďoval. Vodič, ktorý sa ocitol v pozícii obete, to však nenechal tak! Záznam posunul polícii, ktorá taxikára stotožnila a potrestala.

Šofér bol na moste Lafranconi v smere do Karlovky, keď ho predbehol taxikár. Nebolo by na tom nič zlé, ak by vodič taxíka nepredbiehal cez krajnicu, navyše sprava.

Následne sa stala ďalšia nepochopiteľná vec. Taxikár začal s vybrzďovaním. Podľa polície tým predbehnutého vodiča obmedzoval v plynulej jazde.

Šofér o taxikárovom zlomyseľnom správaní oboznámil políciu. „Vodič toto správanie vodiča taxislužby oznámil na príslušnom útvare policajného zboru, pričom oznámenie doložil aj audiovizuálnym záznamom zachytávajúcim predmetnú jazdu,“ uviedli ochrancovia zákona.

Taxikár prišiel na políciu nafetovaný

Policajti šoféra taxislužby stotožnili a predvolali na výsluch. Taxikár sa na policajné oddelenie priviezol nafetovaný. „Nakoľko vodič javil známky požitia omamných a psychotropných látok, bol mu nariadený odber krvi za účelom zistenia prítomnosti omamných látok. Odberom mu bolo zistená prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu, MDMA a THC v krvi. Keďže vodič sa dostavil na policajné oddelenie pod vplyvom týchto látok motorovým vozidlom, ktoré viedol ako vodič, ďalšia jazda mu bola zakázaná. Zároveň mu bol zadržaný vodičský preukaz,“ uviedli policajti, ktorí sa prípadom naďalej zaoberajú.