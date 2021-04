Slovenská komora sestier o voľbe Lengvarského za ministra zdravotníctva: Bolo to prekvapenie

Vladimír Lengvarský

BRATISLAVA - Voľba ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) prekvapila. Povedala to jej prezidentka Iveta Lazorová. Poukázala na to, že nový šéf Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR je odborník, ale z iného rezortu. To však podľa nej neznamená, že jeho šance na úspech vo vedení ministerstva sú ohrozené.