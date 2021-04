Heger si posvieti na utajené zmluvy k Sputniku V: Matovičove rokovania považuje za pragmatické

BRATISLAVA - Rozhodnutie, aby o ruskej vakcíne Sputnik V rokoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) je pragmatické. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

Ako tvrdí, "ide o kontinuitu rokovaní", keďže Matovič už s dotknutými stranami rokoval, a aj preto ho tým poveril. Poznamenal, že ak chceme na Slovensku dosiahnuť kolektívnu imunitu, tak sa musí zaočkovať čo najviac ľudí. Viackrát poukázal na to, že na Slovensku je 500.000 ľudí, ktorí by sa dali zaočkovať výhradne ruskou vakcínou. Tvrdí, že im ide o to, aby občania mali prístup k čo najväčšiemu počtu vakcín, ktoré sú však zároveň aj bezpečné. Potvrdil, že za 200.000 vakcín Sputnik V, ktoré už sú na Slovensku, sa zaplatilo. Zmluvu k Sputniku V, ktorá je v utajenom režime, si Heger vyžiadal a chce zistiť, kde je problém.

Heger povedal, že čo sa týka návštevy Matoviča v Maďarsku, tak pri akejkoľvek návšteve zabezpečujú cestu slovenské ambasády. Myslí si, že by na takýchto cestách mali byť aj zástupcovia ambasád. Výroky poslanca OĽANO Györgyho Gyimesiho, ktorý sa na rokovaniach zúčastnil a ich úspech odôvodnil aj neprítomnosťou zástupcov slovenskej diplomacie, považuje premiér za "nešťastné". Plánuje sa o tom s poslancom rozprávať. Budúci týždeň sa chce stretnúť aj s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom (nominant SaS).

Na margo slovenských epidemiológov a vedcov vzniesol premiér pochvalu. "Buďme vďační za to, akých máme kvalitných ľudí," poznamenal v súvislosti s kritickými výrokmi Matoviča.

Predseda vlády je rád, že sa znižujú počty nakazených a Slovensku sa v boji s pandémiou darí. V tejto súvislosti poďakoval občanom Slovenska. "Som rád, že sú tu zodpovední ľudia," uviedol. Vedomý si je aj silnej dôvery, ktorú dostali po voľbách v roku 2020. "Som tímový hráč a úspech tejto vlády môže byť len vtedy, keď bude súdržná a jednotná," uviedol predseda vlády. Tvrdí, že vidí nasadenie jednotlivých ministrov. Podľa jeho slov je vyskladaná "silná vláda".