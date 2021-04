Škandál kolosálnych rozmerov: Matovič prinútil nášho veľvyslanca k neštandardnému kroku!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Po mysterióznej ceste do Moskvy je expremiér a minister financií Igor Matovič na rokovaniach v Maďarsku. Pri dohadovaní stretnutia nielenže obišiel ministerstvo zahraničia a jeho šéfa Ivana Korčoka, ale do trápnej situácie dostal aj diplomata a nášho veľvyslanca v Maďarsku Pavla Hamžíka. Po tom, čo ho z celého procesu vynechal, musel veľvyslanec pristúpiť k mimoriadne ponižujúcemu kroku.

O tom, že Igor Matovič si ide svoje, niet najmenších pochýb. O jeho ceste do Moskvy sa minister zahraničných vecí dozvedel od nášho veľvyslanca v Rusku a z druhej ruky mu prišla informácia aj o Matovičovej ceste do Maďarska. Z celkového procesu nebola vynechaná "iba vláda", ale aj naša diplomacia. Zatiaľ čo na rokovaní v Maďarsku, kde má byť podľa všetkého prítomný aj premiér Viktor Orbán, je náš veľvyslanec persona non grata, mimoriadne vítaný má byť poslanec Národnej rady Gyorgy Gyimesi. Je to ten istý poslanec, ktorý ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka označil za žoldniera.

Zúfalý krok veľvyslanca

Pavla Hamžíka, ktorý je naším veľvyslancom a najvyšším reprezentantom Slovenskej republiky v Maďarsku, prinútila situácia k zúfalému činu. Poslal otvorený list, možno až sťažnosť, nielen kancelárii prezidentky Slovenskej republiky, ale na vedomie ho dal Úradu vlády a Národnej rade. "Neštandardným spôsobom, len z požiadavky Úradu na ochranu ústavných činiteľov SR, ktorý požiadal o notifikáciu priepustnosti zbraní ochranky MiF SR, sme sa dozvedeli o rokovaní ministra I. Matoviča v Budapešti 9. 4. 2021," napísal veľvyslanec v liste s tým, že hoci štandardne požiadal o zaslanie programu ministerstvá financií oboch strán, dodnes netuší, kto sa stretnutia zúčastní a ani o čom presne rokovanie bude. "Požiadali sme o moje zaradenie ako najvyššieho predstaviteľa SR v Maďarsku," oznámil Hamžík s tým, že mu zrejme nebolo vyhovené. Dozvedel sa len, že pôjde o súkromné rokovanie medzi šiestimi očami. "Ministerstvo financií odmietlo účasť veľvyslanca na rokovaní," poznamenal veľvyslanec.

Trapas odobrený premiérom Hegerom?

Medzitým agentúra TASR informovala, že premiér Eduard Heger poveril ministra financií Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského preverením aktuálnej dostupnosti vakcín na trhu vrátane vakcíny Sputnik V. Súčasne poveril Matoviča, aby v Budapešti s maďarskými partnermi prerokoval možnosť posúdenia vakcíny Sputnik. "Premiér Eduard Heger v záujme ochrany života a zdravia občanov má eminentný záujem na masívnej vakcinácii občanov, ktorá je podmienkou získania kolektívnej imunity. Rovnako vníma záujem občanov o očkovanie vakcínou Sputnik V," uviedol Úrad vlády s tým, že je preto povinnosťou štátu túto vakcínu zabezpečiť v požadovanom množstve a kvalite.

K piatkovému rokovaniu s maďarskými partnermi úrad uviedol, že Matovič má prerokovať možnosť posúdenia vakcíny Sputnik tak, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o transparentnosti a odbornosti testovania vakcíny. Úrad vlády hovorí o snahe čím skôr zastaviť pandémiu a jej negatívne dôsledky na verejné financie SR. Heger zároveň ubezpečuje, že na Slovensku sa budú povoľovať iba tie vakcíny, ktoré prejdú štandardným procesom schvaľovania v certifikovanom laboratóriu, prípadne budú mať povolenie Európskej liekovej agentúry (EMA).

O vysvetlenie celej situácie sme požiadali aj premiéra Eduarda Hegera aj predsedu NR SR Borisa Kollára. Správu budeme aktualizovať.

Je to výsmech kritikom, tvrdí politológ Lenč

Podľa politológa Jozefa Lenča je cesta do Maďarska, kedy Igor Matovič obišiel protokol aj diplomaciu, výsmechom nielen ministrovi zahraničia, ale aj prezidentke Zuzane Čaputovej. "Takýto prístup je netransparentný a porušuje kompetenčný zákon. Je to poníženie koaličných partnerov, najmä ministra zahraničných vecí. Je to absolútna urážka, a to bez ohľadu na to, či tam berie alebo neberie poslanca Gyimesiho," reagoval Lenč pre Topky.sk a dodal, že je to rovnako urážkou prezidentky. "Veľvyslanec reprezentuje štát a ten zastupuje prezidentka," zdôraznil. Zároveň pripomenul, že na skutočnosti, či premiér Heger Matoviča poveril, až tak nezáleží. "Obaja sa môžu tváriť, že je to v poriadku a, že s tým obaja súhlasia, ale v poriadku to nie je," uzavrel politológ.