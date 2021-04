Matovič zdraví z Budapešti, šéfke ŠÚKL sa vyhrážajú: Zabijeme tvoje decko aj manžela! Výzva Hegerovi

BRATISLAVA - Opäť to vrie! Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič v piatok zaútočil na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý pre nedostatok materiálov neodporučil očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V.

Bývalý premiér Igor Matovič, ktorý si vymenil post s Eduardom Hegerom, cez týždeň odletel do Ruska a neskôr do Maďarska. Dôvodom bola ruská vakcína Sputnik V, ktorú Matovič s bývalým ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím privítali na košickom letisku. O svojej ceste informoval v piatok na tlačovej konferencii, ktorá sa nakoniec zmenila len na vyhlásenie bez otázok a Igor Matovič pred novinármi ušiel. Navyše ich v miestnosti zamkli, aby ministra financií nemohli nasledovať a klásť mu otázky. Matovič tak doteraz nevystvetlil prečo on, ako minister financií rokuje o ruskej vakcíne.

Ruská strana nakoniec vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V. Rusi sa podľa Matoviča cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zveril posúdenie vakcíny neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.

Zdroj: FB/Igor Matovič

Matovič vyhlásil, že rozčarovanie ruskej strany plne chápe. Štvrtkovým rokovaním v Moskve chcel, ako tvrdí, dosiahnuť, aby Slovensko malo v Rusku pri téme Sputnika V naďalej "otvorené dvere". "To sa mi podarilo dosiahnuť. Viac však zatiaľ k tomu povedať nemôžem," skonštatoval minister.

Vyhrážky šéfke ŠÚKL

Po tlačovke Igor Matoviča zverejnil manžel Zuzany Baťovej, ktorá ŠÚKL šéfuje, správu, v ktorej sa jej vyhrážal anonym. V nej sa okrem mnohých vulgarizmov nachádzajú aj vyhrážky, že jej „zabijú decko a manžela“, a obvinenia, že ona môže za tisícky mŕtvych na Slovensku. Radoslav Baťo nazval Matoviča nulou a obvinil ho, že práve on môže za takéto výhražné správy.

Zuzana Baťová Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"Zodpovednosť za toto osobne má bula zvaná Igor Matovič, ktorá šikanuje a ponižuje vlastnú krajinu pred celým svetom. A chceš ma vyhodiť z práce? Skús to," napísal Baťo, ktorý neskôr príspevok vymazal.

Výzva predsedovi vlády

Potom, ako Igor Matovič odletel do Ruska a neskôr do Maďarska, na interente sa objavila výzva adresovaná premiérovi Eduardovi Hegerovi a Slovenskej vláde.

"Vážený pán predseda vlády SR, Eduard Heger, vyzývame Vás k verejnému odsúdeniu nenávistných prejavov a iniciovaniu prešetrenia vyhrážok voči pracovníkom a pracovníčkam ŠÚKL a Biomedicínskeho centra SAV. Ide o zamestnancov štátnych inštitúcii, ktorí si robia svoju prácu, a v dôsledku verejných vyjadrení politikov dostávajú nebezpečné vyhrážky adresované im a ich rodinám," píše sa v petícii.