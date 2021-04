Národná rada bola opäť nebola uznášaniaschopná: Blanár hovorí o neúcte, Kollár sa ospravedlnil

Tá má pritom väčšinu kresiel v parlamente. Až po ospravedlnení sa zo strany vedenia parlamentu sa prezentovali aj opozičníci a rokovanie mohlo pokračovať. Predseda snemovne Boris Kollár (Sme rodina) zdôraznil, že sa takéto situácie nesmú opakovať. Priznal, že neúčasť poslancov je problém a je to aj zodpovednosťou koalície. "Chcem sa ospravedlniť tomuto plénu a hlavne opozícii za to, že sme neboli schopní tu byť v plnom počte alebo aspoň v počte 76," povedal Kollár. Zároveň ocenil, že sa pri riešení vládnej krízy napokon dohodli na zotrvaní v štvorkoalícii, lebo v trojkoalícii by to nezvládli.

Podpredseda parlamentu a opozičného Smeru-SD Juraj Blanár kritizoval koaličných poslancov. "Neprišli prejaviť ani základnú elementárnu úctu vlastným poslancom, ktorí majú skladať sľub," podotkol. Poukázal aj na to, že o 14.00 h bola naplánovaná i diskusia k predlžovaniu núdzového stavu. Ocenil však ospravedlnenie sa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) a šéfa snemovne Kollára, ako aj to, že si priznali vinu na strane koalície.