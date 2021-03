Národná rada by mala o predlžovaní núdzového stavu rozhodnúť ešte na tejto schôdzi

BRATISLAVA - Do programu aktuálnej 25. schôdze Národnej rady (NR) SR pribudlo odobrovanie predĺženia núdzového stavu. Informoval o tom podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v pléne po zasadnutí poslaneckého grémia. Rozhodnúť o predlžovaní by tak mali zákonodarcovia ešte na tejto schôdzi.

Rokovať by o tom mali už vo štvrtok (1. 4.) o 14.00 h. Šeliga dodal, že podľa toho, koľkí poslanci sa prihlásia do diskusie k núdzovému stavu, sa následne dohodnú, či bude schôdza pokračovať aj po Veľkej noci. Tradičná štvrtková Hodina otázok teda nebude ani vzhľadom na to, že otázky prišli na vládu, ktorá je v demisii, a medzičasom sa menuje nová. Otázky a interpelácie sa podľa jeho slov doručia písomne.

Vláda rozhodla o opätovnom predĺžení núdzového stavu 17. marca, 40-dňová prolongácia začala platiť od 20. marca. Rozhodnutie vlády musí do 20 dní odobriť parlament. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Predlžovanie núdzového stavu kabinet odôvodnil krehkou epidemiologickou situáciou napriek zlepšujúcim sa číslam a poklesu chorobnosti.

Upozorňuje aj na to, že naďalej dochádza k ohrozeniu života a zdravia občanov a bezprostredne hrozí, že šírením britskej agresívnejšej mutácie ochorenia COVID-19 dôjde k ďalším stratám na životoch alebo k zásadnému ohrozeniu zdravia na území SR. Odôvodnenie poukazuje aj na to, že spoločnosť ešte nie je dostatočne imunizovaná ani očkovaním, keďže zaočkovanosť proti novému koronavírusu je len nad desiatimi percentami, respektíve nad piatimi percentami pri druhej dávke.