MIMORIADNE Ústavný súd definitívne rozhodol o núdzovom stave

Predseda ÚS Ivan Fiačan zároveň potvrdil, že právny stav sa verdiktom súdu nemení. Vládne uznesenie o predĺžení núdzového stavu napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD a jeho časti s prijatými opatreniami aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Podľa predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana a sudcu Martina Vernarského je po dnešnom rozhodnutí schválený núdzový stav a jeho predĺženie v súlade s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Tieto skutočnosti navrhol preskúmať generálny prokurátor Maroš Žilinka a tiež dávala podnet aj opozičná strana Smer-SD

Kritizované bolo aj obmedzenie práva užívať vlastný majetok v inom okrese (napríklad návšteva chaty), slobodu náboženského vyznania (obmedzenie účasti na bohoslužbách). Žilinka tiež tvrdí, že v núdzovom stave by mal byť primeraný rozsah obmedzení aj týchto základných práv a slobôd ustanovený v rozhodnutí vlády.

Podľa očakávania mali iný názor ministri aktuálnej vlády. Najmä minister obrany Jaroslav Naď. "Verím, že to bolo všetko v súlade s ústavou. Možno nám súd dá nejaké usmernenia smerom do podobných situácií v budúcnosti," povedal pred dnešným rokovaním vlády Naď. Podobne to vidí aj dezignovaný premiér Eduard Heger. Tvrdil, že predĺženie núdzového stavu je v záujme ochrany hospitalizovaných nevyhnutné.

ÚS musel vo veci rozhodnúť do desiatich dní od doručenia návrhu, teda do štvrtka 1. apríla. ÚS oba návrhy minulý týždeň spojil na spoločné konanie a zároveň ich prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.