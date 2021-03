KORONAVÍRUS Dobré správy: Čísla sú opäť lepšie! Veľká noc bude kľúčová

BRATISLAVA - Po ďalšom týždni tu opäť máme zhrnutie stavu pandemickej situácie na Slovensku z pohľadu opatrení. Situácia sa pomaly začína zlepšovať a ukazujú to aj čísla za posledné dni, kedy sme boli svedkami klesajúcich čísel obetí a hlavne hospitalizovaných v nemocniciach. Blíži sa však Veľká noc a občania by mali byť v strehu.

VIDEO Tlačová konferencia ministerstva zdravotníctva:

"Toto je veľký týždeň. Chcel by som začať slovami ďakujem a prosím. Ďakujem, že dodržiavate opatrenia a môžeme oznamovať pozitívne správy v poklese čísel. Preto to druhé slovo: Prosím, vydržme počas tej Veľkej noci. Ten zápas bude o nás a aj o tom, či zasadíme pandémii rozhodujúci úder," začal čoskoro nový premiér Eduard Heger.

"Ak by sme si dopriali malý komfort teraz, mohli by sme dramaticky oddialiť ten vytúžený cieľ," uzavrel Heger a odovzdal slovo odborníkom a štátnemu tajomníkovi Petrovi Stachurovi. "Naše antigénové testy a tiež v Česku ukazujú klesajúce trendy. Všetky čísla, ktoré teraz sledujeme, tento klesajúci trend potvrdzujú, čo nás veľmi teší. 14-dňová incidentia klesá a tiež aj počet hospitalizovaných. Mňa tiež teší, že lôžok s umelými pľúcnymi ventiláciami je zaplnených čoraz menej a cítia to aj samotné nemocnice," hovorí Stachura.

Čiernych okresov je zase menej

Druhá štátna tajomníčka MZ SR Jana Ježíková zároveň vyhlásila, že príchod vakcín sa zvyšuje a tým pádom narastá aj počet očkovaných denne, pričom cez víkend sa očakáva tzv. "miliónty vpich" vakcíny. V rámci covid automatu je už po ďalšom týždni opäť menej čiernych okresov. Tých je podľa najnovšej mapy už len desať.