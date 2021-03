Čekan vyzýva na zachovanie zdravého rozumu: AstraZeneca je cesta! Na východe sa z očkovania odhlásili stovky ľudí

Vakcína proti novému koronavírusu AstraZeneca od rovnomennej britsko-švédskej firmy je bezpečná a účinná. Vo štvrtok to zdôraznila Európska agentúra pre lieky (EMA) a podotkla, že táto očkovacia látka nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Očkovanie AstraZenecou totiž v poslednom období pozastavilo viacero krajín. Stalo sa tak po správach o výskyte krvných zrazenín u viacerých zaočkovaných osôb. Od dnešného dňa budú znovu očkovať AstraZenecou v Nemecku, pričom podobné oznámenia zverejnili aj Taliansko, Francúzsko či Slovinsko.

V našej krajine sa očkovanie AstraZenecou neprerušilo, no viacero Slovákov sa odhlásilo z očkovania touto vakcínou. Podľa biochemika Pavla Čekana je takého správanie v čase zúriacej pandémie najhoršie možné rozhodnutie. „To, čo sa deje okolo vakcíny AstraZeneca, je smutné až desivé,“ uviedol v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti. „To, čo tieto správy spôsobili, napríklad aj v Košiciach, je desivé,“ spresnil ďalej v reakcii na článok denníka Pravda, ktorý informoval, že z očkovania v košickom veľkokapacitnom očkovacom centre sa odhlásilo 455 ľudí. „Je to približne 13 percent zo zaregistrovaných. Na porovnanie, počas uplynulých očkovacích dní sa denne z očkovania odhlásili priemerne necelé tri percentá,“ povedala denníku hovorkyňa župy Anna Terezková.

Čekan sa domnieva, že každý odklad očkovania môže mať fatálne dôsledky. „Čas je totiž to, čo v boji s COVID-om nemáme. COVID nám nedá ani deň, ani minútu, keď si nás nájde, skúsi využiť svoju šancu. Nezahadzujme túto, dnes najefektívnejšiu cestu len na základe vedcami neoverených informácií. Skúsme sa obmedziť aj pri šírení informácií o úmrtiach, pri ktorých sa nepotvrdil súvis s vakcináciou. Pojmy ako „po vakcinácii“, zosnulý „bol predtým zaočkovaný“ by mali byť varovným signálom. Zachovajme si chladnú hlavu. Pretože opak nás privádza do absurdnej situácie. Kým pred Vianocami sme túžobne čakali na moment spustenia očkovania, v čase vrcholiacej pandémie, kedy nám stále umierajú desiatky ľudí denne, aj kvôli titulkom ľudia odmietajú najefektívnejšiu ochranu pred COVID-om. Nie je to len prípad Košíc, ktorý rieši článok, ale aj v mojom okolí a tu na facebook-u stále chodia otázky k bezpečnosti tejto vakcíny,“ napísal vedec, ktorý vyvinul slovenský PCR test na covid-19.