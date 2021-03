Heger, Krčméry a Mikas predstavili desatoro Veľkej noci! V akom budeme režime? Odborníci vyslali jasné stanovisko

BRATISLAVA - Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku je napriek klesajúcim úmrtiam a počtom pacientov v nemocniciach stále vážna a podľa Covid automatu je Slovensko stále čierne. Na to, aby ľudia nešli húfne oslavovať Veľkú noc ku svojím rodinám už zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger viackrát upozorňoval. Teraz spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom prezradili, ako to bude vyzerať počas sviatkov.

VIDEO Tlačová konferencia Eduarda Hegera a Jána Mikasa:

Odborníci uvádzajú veľkonočné desatoro

"Tento súboj bude tak rozhodujúci, že môže zasadiť dôležitý a zásadný úder pandémii," začína tlačovku Heger. "Táto vďaka patrí vám," komentuje priaznivejšie čísla za posledný týždeň zastupujúci minister Heger. Ten je na brífingu okrem Mikasa spolu s členmi konzília odborníkov, medzi nimi je aj profesor Vladimír Krčméry. Odborníci predstavujú tzv. "veľkonočné desatoro".

Zdroj: Topky - Maarty

Krčméry ľuďom odporúča a prosí ich, aby tento rok vynechali masové cestovanie. Elena Prokopová zase upriamuje pozornosť na nosenie rúšok a dodržiavanie karantény návratilcov zo zahraničia. "Každý by mal zvážiť návštevu svojich rodičov a starých rodičov, a to aj vtedy, ak sú očkovaní. To očkovanie je individuálnou ochranou," skonštatovala Prokopová.

Zdroj: Topky - Maarty

Mikas nechce sprísňovať, no má obavy z ciest do zahraničia

Mikas súhlasí, že na Slovensku nastúpil zlepšujúci sa trend v oblasti pandémie. "Bude veľmi záležať od toho, ako budú ľudia dodržiavať nastavené opatrenia počas tejto Veľkej noci. Dostali sme otázky, či budeme niečo sprísňovať a na čo sa majú ľudia chystať. Zhodli sme sa po diskusiách na tom, že opatrenia počas Veľkej noci sprísňovať ďalej nebudeme. Tie opatrenia sú nastavené dostatočne a stojíme si za tým. Z tohto miesta vás všetkých pekne prosím, aby ste ich dodržiavali," povedal Mikas, ktorý s obavami zachytil správy, že niekoľko tisíc Slovákov sa aj dnes lietadlom chystá do Egypta a poprosil ich, aby túto cestu zvážili.

Zdroj: Topky - Maarty

Na núdzový stav sa už pozerá aj Ústavný súd

Minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený aj vedením rezortu zdravotníctva, si nevie predstaviť, že by mohlo byť súčasné predĺženie núdzového stavu protiústavné. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády. Reagoval tým na krok generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý podal podnet Ústavnému súdu preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobôd v súvislosti s predĺžením núdzového stavu.

"Nemalo by to byť protiústavné, je to v záujme ochrany zdravia," zdôraznil Heger s tým, že zrušenie núdzového stavu by mohlo spôsobiť enormnú mobilitu, a tým aj zvyšovanie počtu nakazených obyvateľov novým koronavírusom.

Heger má ambíciu ľuďom vysvetliť jeho dôležitosť

Heger chce lepšie vysvetľovať verejnosti, prečo je nevyhnutné udržať núdzový stav. "To nie je o tom, že sa politicky niekto rozhodol držať ľudí zavretých, ako to tvrdí opozícia," podotkol. Vyhlásil, že Slovensko má stále kritické čísla, najmä čo sa týka počtu hospitalizovaných.

Zdroj: Topky/Maarty

Podnet generálneho prokurátora nevníma ako krok proti súčasnej vláde. "Nešiel by som do takýchto špekulácií. Dal by som mu priestor na to, aby svojimi výsledkami presvedčil verejnosť o tom, že koná spravodlivo," dodal. Zdôraznil, že nie je správne spochybňovať inštitúcie štátu.

Generálny prokurátor považuje za potrebné podrobiť napadnuté časti uznesenia vlády testu proporcionality. Tvrdí, že zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou SR. Podaným návrhom sa Žilinka domáha aj preskúmania ústavnosti absolútneho zákazu vycestovania do zahraničia na účely rekreácie.