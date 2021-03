KORONAVÍRUS Raši kritizuje MZ: Neobjednanie troch miliónov vakcín od Pfizeru je zlyhaním

BRATISLAVA - Neobjednanie troch miliónov vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech považuje poslanec parlamentu a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši za zlyhanie a zlý manažment na strane Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Nevyužité vakcíny by nebol problém vrátiť. Raši to uviedol po stredajšom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

"Na výbore zaznelo, že sme naozaj nevyužili opciu na tri milióny vakcín Pfizer/BioNTech. Nevyužili sme prvý bazár vakcín, z ktorého sme neobjednali nič, hoci bol pre nás určený v hodnote 1,2 milióna dávok. Z druhého bazáru sme z 2,4 milióna vakcín objednali 600.000 a pri ďalšej možnosti nákupu sme namiesto 1,2 alebo 1,4 milióna vakcín objednali 2,8 milióna dávok, čiže sme sa stratu snažili dobehnúť," uviedol Raši.

Postup ministerstva zdravotníctva hodnotí poslanec ako chaos, zlyhanie a zlý manažment. "Keď vidím, že Pfizer/BioNTech dodáva prvý a je aj v dodávkach najrýchlejší, tak nevidím dôvod, prečo sa vakcíny neobjednali," povedal Raši. Výsledkom podľa neho je, že nemáme dostatok vakcín. Poukázal na to, že krajiny, ktoré objednávali vakcínu, v súčasnosti očkujú rýchlejšie.

Pripomenul, že členské krajiny pri objednávaní vakcín uzatvárajú rámcové dohody. Majú tak možnosť objednať si množstvo vakcín, ktoré presahuje počet obyvateľov krajiny. Čo krajiny nespotrebujú, to vrátia a vakcíny môžu využiť iné krajiny. "Preto nevidím dôvod, prečo sme nebrali všetky dostupné vakcíny, ktoré boli. Ak by aj ostatní dodávatelia vakcín dodali načas, tak by sa nič nestalo. Vakcíny by sa vrátili a predali vo svete, kde je o ne veľký záujem," vyhlásil Raši.

Slovensko má momentálne podľa ministerstva zdravotníctva objednaných 5,8 milióna vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech. Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková na výbore zdôraznila, že v čase, keď prišli ponuky nakúpiť viac vakcín spoločností Pfizer/BioNTech mala krajina nakontrahovaných dostatok iných očkovacích látok. Poukázala na to, že nikto nemohol najprv tušiť, že dodávky ostatných vakcín nebudú spoľahlivé. Prvú ponuku na dodatočné vakcíny od Pfizeru nevyužili podľa jej slov viaceré členské štáty, ktoré mali takisto nakúpených oveľa viac vakcín, ako potrebovali.