KORONAVÍRUS Vláda predĺžila núdzový stav: Odborníci hovoria jasne!

BRATISLAVA - Členovia vlády opäť predĺžili núdzový stav. Momentálne platia na Slovensku najprísnejšie opatrenia od začiatku pandémie. Situácia sa síce mierne zlepšuje, no odborníci napriek tomu odporúčajú, aby sa núdzový stav predĺžil. Čo to znamená a čo na to vládni predstavitelia?

Núdzový stav bol poslednýkrát predĺžený 8. februára, no už vtedy mali viacerí koaliční poslanci výhrady. Niektorí uviedli, že zaň zahlasovali poslednýkrát. Dnes ho prijali opäť.

VIDEO Na stole je predlžovanie núdzového stavu

Pandemická komisia sa jednoznačne vyslovila, že je nevyhnutné predĺžiť núdzový stav. Na utorkovej tlačovej konferencii po zasadnutí komisie o tom informoval minister financií Eduard Heger, dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Po predĺžení núdzového stavu podľa Hegera volajú ľudia z nemocníc, samospráv či ministerstva vnútra. Predpokladá, že na vláde by s jeho schválením nemal byť problém. Tvrdí, že jeho zrušenie by prispelo k nárastu počtu úmrtí. "Verím tomu, že ak si každý poslanec uvedomí, o čom hlasuje, nemôže núdzový stav nepodporiť," uviedol na margo hlasovania o tejto otázke v parlamente.

Remišová a jej strana predĺženie podporia

V prípade núdzového stavu predpokladá podporu jeho predĺženia. "Ak sa za predĺženie vyjadrili odborníci na pandemickej komisii, podporíme to aj my," zdôraznila. Nevylúčila však diskusiu o dĺžke predĺženia. Od rezortu zdravotníctva preto chce detailné informácie o pandemickej situácii. "Budeme sa pýtať, či je potrebné predĺženie o 40 dní alebo na kratšie obdobie s tým, že sa to potom opäť prehodnotí," uviedla.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská nemá problém podporiť prípadné predlžovanie núdzového stavu. Poukázala však aj na to, že existujú iné možnosti. Bola by rada, aby sa rozhodnutie prijalo na základe názorov odborníkov aj vecných podkladov, nielen pocitov. "Sú však aj iné možnosti, neurobiť to v takom rozsahu, ako to bolo doteraz, ale to sústrediť rezortne, aby ministerstvo zdravotníctva dokázalo zmobilizovať či reprofilizovať všetko, čo potrebuje, takisto aby nám fungovali zariadenia sociálnych služieb," skonštatovala s tým, že je otvorená všetkým možnostiam.

Sulík chce dostatočné argumenty

Ministri za SaS zahlasujú za predĺženie núdzového stavu, ak budú počuť na rokovaní kabinetu dostatočné argumenty pre toto opatrenie. Pred rokovaním vlády to uviedol šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zároveň vysvetlil, že práve nedostatočne zdôvodnené pokračovania núdzového stavu na utorkovej pandemickej komisii malo byť dôvodom, prečo sa pri hlasovaní zástupcovia SaS zdržali. "Predpokladám, že sa o tom budeme na vláde baviť, ak budú dôvody dostatočne jasné, viem si predstaviť, že za predĺženie núdzového stavu zahlasujeme," uviedol šéf liberálov.

Naď verí, že to prejde

Naď verí, že na stredajšom rokovaní prejde predĺženie núdzového stavu. "Na pandemickej komisii na tom bola jednoznačná zhoda odborníkov," skonštatoval, pričom priznal, že dvaja zástupcovia SaS na komisii sa pri hlasovaní o odporúčaní predĺžiť núdzový stav zdržali. Podľa Naďa by sa mala vláda zaoberať aj návrhmi riešení, ktoré sa týkajú zákazu vychádzania. Zdôraznil však, že alfou a omegou je naďalej znížená mobilita. "Na rozdiel od iných krajín, ktoré v chorobnosti stúpajú, my ideme dole, je potrebné si tento trend udržať," povedal minister obrany.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Doležal predĺženie podporí

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podporí v stredu na vláde predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní. Povedal to pred rokovaním vládneho kabinetu. "Treba zvážiť, že do 20 dní to musí potvrdiť parlament, ale ja budem hlasovať áno na základe pandemickej komisie," hovorí Doležal. Potvrdil tiež, že ministerstvo dopravy je súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pripravuje povinnú štátnu karanténu. Spolupracuje na nej s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Doležal verí, že viac informácií o nej prinesie po rokovaní.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V piatok sa končí núdzový stav

Pokiaľ by vláda núdzový stav neschválila, s okamžitou platnosťou by skončil tento piatok a s ním by sa skončil zrejme aj zákaz vychádzania. Skončilo by aj obmedzenie slobody pohybu či zákaz prejazdu okresmi. Rovnako by sa už nemohli niektoré cesty podmieniť negatívnym testom. Zároveň by však vláda nemohla zjednodušiť reprofilizáciu lôžok či nariadiť lekárom pracovať v nemocniciach, ale ani vytvárať vakcinačné centrá.

Vláda by nemohla spúšťať zrýchlené verejné obstarávania najmä na nákup zdravotníckeho materiálu. Rovnako by nemohli zakázať ľuďom pokojne sa zhromažďovať, no hromadné podujatia či bohoslužby by boli zakázané. Otvoriť by sa však mohli obchody, reštaurácie a iné prevádzky. Aj naďalej by sme mali povinnosť nosiť rúška. V platnosti by ostali len opatrenia, ktoré spadajú pod vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, tie nemajú s platnosťou núdzového stavu nič spoločné.

Núdzový stav sa má skončiť v piatok 19. februára. Vláda môže opakovane predlžovať núdzový stav najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.