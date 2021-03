Podnikatelia dvíhajú varovný prst pred tvrdým LOCKDOWNOM: Vláde zmietajúcej sa v kríze hrozia štrajkom!

Členovia Klubu 500, ktorý od roku 2002 spája slovenských vlastníkov spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov, už majú po krk lockdownu a nevidia jediný dôvod, prečo by malo Slovensko pristúpiť k najtvrdšiemu opatreniu, t.j. k vypnutiu ekonomiky. Ak totiž do 21. marca nepríde žiadaný efekt súčasných sprísnených opatrení, treba sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Vladimír Soták, predseda Klubu 500, apeluje na vládu, aby sa zamyslela nad svojím konaním a nezastrašovala ľudí vyhlásením lockdownu. „Ako členovia Klubu 500 priebežne testujeme svojich zamestnancov a výsledky testovania sa pohybujú dlhodobo okolo 1 % pozitívnych ľudí. Väčšina našich firiem sa teší rastúcej zákazkovej náplni a namiesto podpory štátu a vytváraniu podmienok na úspešné plnenie zákazkovej náplne tu máme zneisťovanie našich obchodných partnerov o úplnom vypnutí ekonomiky. Neškoďte nám!“ zdôraznil Soták.

Predstaviteľov vlády tiež vyzval, aby sa začali venovať svojim povinnostiam. „Usporiadajte si vládu, usporiadajte si parlament, usporiadajte si všetko, čo potrebujete, a nezaťažujte nás svojimi problémami. Vlastné nedostatky zakrývate šikanou obyvateľov.“

Hrozí štrajk

Klub 500 je znepokojený aj vyhláseniami o vypínaní ekonomiky zo strany niektorých predstaviteľov obcí a miest, naposledy od primátora Nitry. „Považujeme to za hanbu a provokáciu od ľudí, ktorí nemajú praktické skúsenosti, nikdy neboli zodpovední za živobytie svojich zamestnancov a ich rodín. Členovia Klubu 500 sú pripravení v prípade vyhlásenia lockdownu vyhlásiť štrajk a blokovať cesty vo svojich regiónoch a touto formou upozorniť na nelogické, nezmyselné a šikanózne opatrenia vlády,“ podotkol Soták.

Podľa jeho slov by sa na Slovensku mala otvoriť otázka o reštarte ekonomiky. „Robme všetko preto, aby ľudia mohli začať chodiť do práce, aby boli otvorené obchody, aby boli otvorené školy, skrátka všetko, aby sme sa vrátili do normálneho života,“ uzavrel predseda Klubu 500.