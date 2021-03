Mimoriadne emotívna REPORTÁŽ zo slovenskej nemocnice: Domov sa vráti minimum pacientov, zomierajú čoraz mladší

V nemocnici v Dunajskej Strede sa od minuloročného októbra do polovice februára liečilo 757 pacientov infikovaných covidom-19. Bohužiaľ, tretina z nich vírusu podľahla. Epidemiologická situácia je naďalej kritická a nemocničný personál je už na pokraji svojich síl. Zdravotníci dlhodobo fungujú v pohotovostnom režime, k dispozícii sú prakticky 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Upozornenie! VIDEO obsahuje zábery, ktoré môžu byť nevhodné pre slabšie povahy.

Polhodinová reportáž z dunajskostredskej nemocnice, ktorá vznikla vo februári, zachytáva náročné i tragické udalosti, s ktorými sa takmer na dennej báze potýka aj anesteziológ a lekár intenzívnej terapie Balázs Laczkó. Ťahá 24-hodinové šichty a priznáva, že pacientov nad 60 rokov sa im nadarí zachrániť.

Na covidových lôžkach umiera čoraz viac mladých ľudí

„Také základné choroby ako cukrovka, zlyhávanie obličiek, poprípade onkologické ochorenia, nutričné problémy alebo nadváha vo veľkej miere zhoršujú vyhliadky na prežitie,“ povedal lekár. Jeho kolegyňa ale podotkla, že zomierajú aj mladší ľudia. „Najmladší, kto tu bol, bol narodený v 90-rokoch, takže tridsiatnik,“ zdôraznila s tým, že počas jednej služby je svedkom minimálne dvoch úmrtí v súvise s covidovou infekciou. „Dá sa povedať, že s patológom si už tykám.“

Zdravotníčka si dodnes vybavuje službu, v priebehu ktorej zomrelo päť mladých pacientov. „Mala som nočnú. Ťahali sme službu od siedmej večera až do siedmej rána. A počas tohto času sme mali až päť úmrtí a všetci mladí ľudia. Z tých piatich sme štyroch neúspešne resuscitovali. Piateho pacienta sa nám podarilo napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu. Nakoniec som sa od kolegu dozvedela, že aj tento pacient zomrel. To bola naozaj veľmi smutná služba.“

Laczkó veľmi ťažko niesol úmrtie kolegovej matky. „Bolo hrozné pri tom vidieť kolegu.“ Na covidovom lôžku v čase natáčania ležala aj tam pôsobiaca doktorka. O dva dni zomrela.

Po oslave do nemocnice

Hospitalizovaní pacienti sa podľa anesteziológa najčastejšie infikujú covidom-19 na narodeninových či detských oslavách a rodinných stretnutiach. Z tých, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia, podľa neho prežije len minimum. „Z desiatich tak jeden a pol sa dostane odtiaľto von. Títo pacienti musia mať veľké vnútorné rezervy, aby zvládli aj ten dopad, ktorý im spôsobuje zavedenie mechanickej ventilácie,“ povedal Laczkó.

Aj pre sestričku, ktorá sa stará o covidových pacientov, je veľmi náročné zvládať psychickú záťaž. „Vidieť toto deň čo deň je niečo hrozné. Nedá sa to len tak jednoducho spracovať. Nie je to také, že zatvorím dvere a idem domov. Zostáva to v človeku,“ povedala. „Ani jedna z mojich kolegýň si v noci nevypína telefóny. Stále sme v pohotovostnom režime, ak by nás tu potrebovali. Aby sme tu mohli byť do polhodiny,“ dodala.