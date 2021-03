KORONAVÍRUS Príbuzných zdravotníkov po úmrtí na COVID-19 by mali odškodniť

BRATISLAVA – Príbuzní zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, by mali dostať od štátu odškodné vo výške 58.712,30 eura. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a doplňujú niektoré zákony z oblasti zdravotníctva.

Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia. Malo by ísť o tých zdravotníkov, ktorí poskytovali alebo zabezpečovali zdravotnú starostlivosť na území Slovenska, ďalej ak poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či ak išlo o lekára vykonávajúceho pitvu, prehliadajúceho lekára, vodiča záchrannej zdravotnej služby alebo vodiča dopravnej zdravotnej služby. Takéto odškodnenie pozostalých by malo slúžiť na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie najbližšej rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zomretého.