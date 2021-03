Sú len štatisti do počtu? Politológ kritizuje neaktívnosť niektorých poslancov OĽaNO, tento člen sa zastal!

V priebehu volebného obdobia, ktoré začalo marcom 2020 sa časom začala objavovať otázka, či niektorí predstavitelia vládneho OĽaNO nie sú v parlamente len "do počtu", alebo nie sú len povestnými "stlačačmi gombíkov", ktorí lebo rešpektujú rozkazy zhora.

Zdroj: Kancelária NR SR

Vynára sa tiež otázka, či hnutie negenerovalo toľko ľudí aj preto, že nečakalo taký vysoký volebný výsledok vo voľbách a spomínaný ľudský kapitál sa minul a zvyšné poslanecké kreslá ostali ľuďom, ktorí nikdy predtým neboli politikmi a nemajú tak potrebné skúsenosti s prácou v oblasti legislatívy či inými prvkami parlamentnej demokracie.

Oddaná vernosť predsedovi a stláčanie gombíkov?

Hnutiu Igora Matoviča sa tiež často vyčítajú aj krčovité a očakávané súhlasy s tvrdením vedenia hnutia ako "cez kopírak" a časté, opakujúce sa frázy v jednotlivých politických diskusiách. Príklad vyjadrenia, ktoré takéto známky mierne vykazuje je aj vyjadrenie predsedu klubu Michal Šipoša z OĽaNO, ktorý len stroho pred kamerou zopakoval svoje stanovisko vedenia o tom, že klub stojí za premiérom. Bolo to v čase pred týždňom, kedy prebiehal už týždeň hustej vládnej krízy. Z videa to skoro vyzerá až tak, akoby poslanec čítal predpísané stanovisko.

Ako na to pozerá politológ?

Túto hypotézu sme prezentovali aj politológovi Radoslavovi Štefančíkovi z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zaujímalo nás, ako sa on pozerá na komentáre, že niektorí poslanci OĽaNO sú v pléne len "navyše". "Vo väčších poslaneckých kluboch sa niektorí poslanci skutočne stratia a pôsobia skôr ako štatisti. Ale niektorí sem tam vykročia zo svojho tieňa a pozornosť ich spozná vďaka ich neohrabaným spôsobom. Takýto príklad je poslanec Gyimesi, o ktorom Slovensko prvýkrát počulo, keď namiesto so svojim rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí," uviedol aktuálny príklad Štefančík.

Štatisti a predseda

Zaujímalo nás aj to, kde Štefančík vidí príčinu šírenia sa týchto hypotéz v spoločnosti po ročnom vládnutí Igora Matoviča. Ten vidí príčinu aj v nečakane vysokom volebnom zisku. "Je to prirodzené. Ak nepočítam tých povinných, OĽaNO je elitárskou stranou, ktorá je určená len pre vyvolených. Lenže kandidátov vo voľbách môže byť až 150, preto musí predseda hľadať aj medzi síce známymi tvárami v miestnej komunite v Hornej Dolnej, ale bez komunikačných zručností a schopnosti osloviť aj širšiu verejnosť. A tých poslancov tam bude určite viac, ale keďže po nich ani pes nezabreše, netuším o ich existencii. Ale ono to napokon nie je ani dôležité. Ak niekto volí OĽaNO spravidla je to kvôli predsedovi, nie kvôli štatistom," predpokladá odborník.

Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

Ako robotnice v úli

Podľa Štefančíka sa na takýchto poslancov v politickom zákulisí nazerá skôr ako na čísla, než ako na osobnosti hnutia vhodné v kampani. "Sú dôležití ani nie ako osobnosti, ale ako čísla. Čím ich je viac, o to silnejší je predseda strany, resp. premiér. OĽaNO by som prirovnal k úľu. Kráľovná je len jedna, ten zvyšok tvoria robotnice a trúdy. Aj oni majú svoju funkcie, ale niektoré trúdy po čase zvyknú byť nepotrebné, preto sa ich zvyšné včely zbavia. A títo nemí poslanci a nemé poslankyne sú ako trúdy. Časom sa ich kráľovná s robotnicami zbavia," prirovnal situáciu v hnutí politológ.

Volebná noc OĽaNO 2020 Zdroj: TASR - Michal Svítok

Poslanec Herák nesúhlasí s tým, že by poslanci boli len bábky

V súvislosti s touto témou sa rozhodol ohradiť aj jeden z predstaviteľov OĽaNO Ján Herák. Ten si nemyslí, že by v tomto postavení pasívneho poslanca bol napríklad on. "Ja môžem hovoriť len za seba. Som veľmi aktívny poslanec. Do politiky som nevstupoval len preto, aby som stláčal gombíky, mňa skôr na opačnej strane mrzí, že médiá teraz všetko sústreďujú len skrz Sulík a Matoviča a nie je verejne prezentované to, čo sme v klube OĽaNO za posledný rok spravili. Veľmi to polarizuje spoločnosť ako takú. Ľudia už konečne potrebujú vidieť živé vzory, pozitívne veci za posledné obdobie," povedal pre Topky Herák.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Kolegov hodnotiť nechce, každý má vraj svoju agendu, tvrdí

Poslanec nechce ku svojim kolegom pristavovať akúsi hodnotiacu latku. "K tomu, či sú niektorí poslanci OĽaNO neaktívni môžem povedať len to, že to nechcem za nich nejakým spôsobom vyhodnocovať. Každý má nastavenú svoju vlastnú métu v rámci pracovnej nasadenosti. Ja len hovorím za seba, že som aktívny a že som do politiky vstupoval preto, lebo ak z nej raz odídem chcem, aby na mňa ľudia boli hrdí a videli, že som sa v rámci sociálnej oblasti naozaj neulieval," hovorí Herák.

Predstaviteľa OĽaNO sme sa tiež spýtali, či sa nepozerá na video s predsedom klubu Šipošom podobne, ako niektorí kritici. "Nemám vedomosti o tom, že to vyhlásenie pán Šipoš čítal alebo nie. Viacerí z nás sme presvedčení, že stojíme za Igorom Matovičom a aj za Marekom Krajčím, aj keď už nie je súčasným ministrom zdravotníctva. Možno mohol dať vlastné slová k tomu preslovu, ktorý dal mediálne von. Nebol som fyzicky pri tom, ťažko sa to súdi," priznáva Herák.

Ten sa snaží upozorňovať aj na to, že klub OĽaNO nie je len zhluk nepodstatných poslancov a uvádza príklady. "Napríklad aj zo zdravotníctva alebo zo športu, spomeniem napríklad Karola Kučeru, Romanu Tabak alebo dokonca aj Ján Krošlák (masívne kritizoval premiéra Matoviča na sociálnej sieti, pozn. red.). Ten si však teraz dovolil niečo, čo sme mu na klube vytmavili a povedali mu, že takto sa veci neriešia. Môžem si dať ruku na srdce a s čistým svedomím povedať, že naši poslanci OĽaNO sú aj oproti ostatným koaličným stranám veľmi aktívni. My sme do politiky vstúpili z rôznych kútov Slovenska a rôznych životov a my naozaj vieme, čo tí ľudia potrebujú," uzavrel Herák.