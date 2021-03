Fico o vládnej kríze: Najvyšší ústavní činitelia by mali okamžite informovať o stave krajiny

BRATISLAVA – Najvyšší ústavní činitelia by mali čo najskôr, najlepšie ešte v pondelok večer, predstúpiť pred občanov a informovať ich o stave krajiny a tiež o tom, ako bude vyzerať spravovanie štátu v najbližšom období. Na pondelkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.

Ak prezidentka, predseda vlády a parlamentu nezareagujú na výzvu, má ju zopakovať v utorok (16. 3.) na pôde Národnej rady SR podpredseda parlamentu za Smer-SD Juraj Blanár. "Požiada, aby najvyšší ústavní činitelia informovali o stave krajiny, o tom, aké sú zabezpečené ústavné mechanizmy na to, aby boli občania v núdzovom stave i v hlbokej politickej kríze dôsledne chránení pred dôsledkami pandémie, ako sú chránené ich práva a slobody a aké kroky majú byť prijaté na riadenie krajiny v súčasnej situácii," tlmočil Fico výzvu Smeru-SD.

Poukázal na to, že politický rozkol ohrozuje nielen manažment pandémie, ale i samotné riadenie krajiny, po zadržaní doterajšieho šéfa SIS navyše hrozia i bezpečnostné riziká. Upozornil, že predlžovanie politickej agónie znamená aj ďalšie počty obetí pandémie.

Je si istý, že najlepším riešením by boli predčasné voľby, do konania ktorých by vláda fungovala i s podporou opozície. Obáva sa však, že koalícia bude preferovať "permanentnú vládnu krízu". "Cesta je preto prostredníctvom referenda dotlačiť ich k predčasným voľbám," zdôraznil.