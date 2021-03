MIMORIADNE Rošády vo vláde: Padlo prvé meno, tento muž by mohol nahradiť premiéra Matoviča!

Richard Sulík dnes v sprievode strany SaS vyzval na rezignáciu premiéra Igora Matoviča. Hneď však spomenul aj meno náhradníka, ktorého by si vedel predstaviť v jeho pozícii. Nominant OĽaNO a meno ďalšieho premiéra sa skloňuje už dlho, a to aj z úst vicepremiéra Sulíka. Ten nezaváhal a rovno upriamil pozornosť na Eduarda Hegera. Sulík to totiž povedal na rovinu. "Jedno meno už padlo viackrát - meno Eda Hegera. Ak by toto meno prinieslo OĽaNO, vieme o ňom viesť diskusiu," skonštatoval Sulík na dnešnej ráznej tlačovke, kde sa pridal k vicepremiérke Remišovej a vyzval Matoviča na odchod.

VIDEO Tlačový brífing SaS:

To, že s Hegerom má Sulík pozitívny vzťah už opakoval viackrát aj v iných rozhovoroch a médiách. Sulík sa pritom nebráni vlastnej rezignácii z postu ministra, ak by došlo na výmenu premiéra Matoviča.

Reakciu ministra Eduarda Hegera, ako možného náhradníka za premiéra Matoviča zisťujeme.