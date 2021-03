Analytici kritizujú Covid automat: FOTO Slovensko trpí, v ohniskách sa zasahuje neskoro!

Analytici z platformy Dáta bez pátosu upozornili na okresy a mestá, ktoré sú v Covid automate červené, no v skutočnosti sú ohniskom koronavírusu. "Krajské mesto Žilina je v hitparáde na 4 mieste, už 2 týždne po sebe červené a vysoko, dokonca s rastom, ale od dnes (15/3) až do 21/3 nie je v čiernej farbe v automate. Nemocnica napakovaná s rastom, mobilita v krajskom meste na vrchole, kaviarne potajmo otvorené, ale čierne okresy máme inde. Rozumieme tomu, že zásah v ohnisku musí byť okamžitý?" pýtajú sa analytici.

"Liptovský Mikuláš - to isté, len ho máme červený nie 2, ale 3 týždne. Opäť veľké mesto, hneď na línii SEVER od Žiliny, ale červený nie je. Vírus nás musí milovať. Krajské mesto Prešov bolo červené 2 týždne, teraz sa mu trošku polepšilo, nemocnica napakovaná, ale v COVID AUTOMATE sa medzi čiernymi neobjavil vôbec a je nám jasné, že nebude ani o týždeň. Ale inak máme čiernych 40 iných okresov," nechápu analytici.

Covid automat si "ide svoje"

Podľa analytikov zo 14 červených okresov bolo 13 červených aj pred týždňom a 10 bolo červených aj pred 2 týždňami. "Sú absolútnou TOPkou Slovenska a tam sú už 3 týždne problémy a ďalšie 3 týždne tam aj budú. COVID AUTOMAT si ide "svoje". Vzhľadom na to, že v ohniskách sa zasahuje neskoro, tak celé Slovensko trpí a bude trpieť vysokým priemerom infikovaných a hospitalizovaných, nebude reflektovať na znižujúcu sa pozitivitu PCR testov (pri zlepšovaní situácie kľúčový parameter), ale bude zavreté a najhoršie je, že v "dobrých" okresoch sa nezačne ani normálne ordinovať a pacienti sa nedostanú na elektívne operácie," píšu Dáta bez pátosu.

Analytici pripomenuli aj premiérov výrok, že EMA by mala pracovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni, no pri Covid automate to nevyzerá tak, že by niekto pracoval. "EMA má robiť 24/7 a naši COVID AUTOMAŤÁCI odpočívajú v pokoji. Pol Slovenska čierne, ale 2 najväčšie najpostihnutejšie krajské mestá ŽILINA A PREŠOV z top 20 na pohodu červené," dodali Dáta bez pátosu.