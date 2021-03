PRÁVE TERAZ Marek Krajčí definitívne končí: Čaputová poverila dočasným vedením Hegera!

BRATISLAVA - Deň D je tu a po niekoľkodňovom tlaku a veľkej koaličnej kríze, ktorá ešte zďaleka neskončila, sa zo svojej funkcie rozhodol odísť minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Ten o 15:30 dáva prezidentke Zuzane Čaputovej do rúk dekrét o svojej demisii, ktorá ho týmto krokom definitívne zbaví funkcie ministra zdravotníctva. O ďalšom mene ohľadom jeho náhradníka sú stale len neisté šumy.

Aktualizácia 15:45

Čaputová v príhovore prízvukuje, že Krajčí nemal pri svojich návrhoch ani podporu vlády, no oceňuje ľudskosť, ktorú do rezortu priniesol. "Chcem poďakovať za námahu a úsilie, ktorú ste vyvinuli pri výkone vládnej funkcie a že rozhodnutia, ktoré ste príjmali, boli vedené dobrými úmyslami. Žiaľ, ako vieme z vlastnej skúsenosti, ani toto niekedy neprináša také výsledky, aké by sme si želali a aké potrebujeme," vyhlásila prezidentka Čaputová.

Aktualizácia 15:41

Marek Krajčí podáva oficálne demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej.

Dočasným nástupcom Krajčího sa stáva minister financií Eduard Heger.

O poobednom podaní demisie Krajčího do rúk prezidentky informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Malo ísť o postupný odchod, no okolnosti sa zmenili

Krajčí nechce, aby termín jeho odchodu bol ďalšou zámienkou na povalenie vlády. Informoval o tom aj na svojom facebooku, v statuse.

Minister Krajčí oznámil svoj koniec vo funkcii vo štvrtok (11. 3.) s tým, že dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Premiér Igor Matovič (OĽANO) pôvodne avizoval, že z funkcie bude odchádzať postupne, ešte niekoľko týždňov mal pomáhať novému šéfovi rezortu. Chcel, aby Krajčí odišiel, až keď sa rozbehne očkovanie Sputnikom V. Meno nového ministra ešte nepovedali.

Vládna kríza (ne)skončila

Vládna koalícia dohodu o svojom ďalšom fungovaní vo štvrtok napokon neoznámila, hoci predseda Sme rodina Boris Kollár a šéf SaS Richard Sulík ešte napoludnie tvrdili, že kríza v koalícii sa skončila. Avizovaná spoločná tlačová konferencia koalície sa nekonala. Dôvodom malo byť pokračovanie v rokovaniach.

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády.