KORONAVÍRUS Sebavedomý Matovič v statuse: Nedovolím, aby sa Sputnik vrátil do Ruska!

BRATISLAVA/TRNAVA - Nebolo to tak dávno, čo sa premiér Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) postavil v Košiciach pred lietadlo s nákladom ruskej vakcíny Sputnik V a nadšene oznamoval stovky tisíc kusov, ktoré prišli a prídu na Slovensko. Po masívnej kritike a koaličnej kríze nachvíľu otočil a pohrozil, že zmluvu môže v momente stopnúť. Zdá sa ale, že tento vlak už odišiel a premiér nakoniec zotrval na svojom.

V poslednom piatkovom statuse totiž oznámil, že žiadny Sputnik naspäť do Ruska nepošle. "To bolo kriku ... za 2 milióny vakcín, ktoré zachrania tisícky životov! “Hybridná vojna Ruska”, “Geopolitická zbraň Ruska”, “Putinov poskok” a všetky možné bludy o “Sieni hanby” ... a keď sa Rusi ponúkli, že ho môžeme bez sankcií vrátiť ... zrazu ticho. Hrobové," komentuje so sarkazmom posledné dianie vo vláde premiér. Naráža tým aj na vyjadrenia ministra zahraničných vecí za SaS Ivana Korčoka.

Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Sputnik by som do Ruska ani nepustil

Vzápätí ale oznamuje zásadnú vec. "Takže Sputnik do Ruska späť nepoletí a bude zachraňovať životy na Slovensku. A pravdu? A nikdy by som ho vrátiť ani nedovolil. Nikdy," uzavrel premiér v statuse svoju myšlienku.