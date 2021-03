KORONAVÍRUS Marek Krajčí má jasno: Z funkcie ministra sa odísť nechystá, rozhodnúť by mal premiér

Marek Krajčí

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA – O odchode Mareka Krajčího z funkcie ministra zdravotníctva by mal rozhodnúť premiér Igor Matovič (OĽANO), sám sa odísť nechystá. Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu v utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus. Myslí si, že Matovič by mal zostať premiérom a vláda pokračovať v rovnakom zložení.