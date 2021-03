Remišová reaguje na Naďa a menšinovú vládu: Veľké sklamanie a možná pripravenosť na tichú podporu fašistov!

Predsedníčka ešte stále zatiaľ vládneho klubu Za ľudí bola hosťkou v politickej diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres a prezradila aj niečo z pozadia rokovania strany. "Na predsedníctve táto situácia bola vyvolaná aj situáciou vo vládnej koalícii, kedy to nie je problém, ktorý máme teraz, ale je dlhodobý. Verejnosť musí počúvať urážky novinárov, odborníkov, ktoré rozdeľujú spoločnosť. V strane sme frustrovaní a takto to nemôže ísť ďalej," povedala už známe závery z tohto týždňa Remišová.

Za ľudí vyhlási zásadné stanovisko po rokovaní s partnermi

Za ľudí zatiaľ nechce predčasne hovoriť, ako sa chce zachovať v nasledujúcich dňoch. "Rokovania stále pokračujú aj vo vnútri strany aj s ostatnými stranami. Budeme sa rozprávať aj s Borisom Kollárom aj s Richardom Sulíkom a aj s Igorom Matovičom. Na základe týchto rokovaní predstavíme naše zásadné rozhodnutie," sľubuje Remišová.

Opakuje to, že kríza neprišla len kvôli Sputniku, ten bol poslednou kvapkou

Kým premiér stále trvá na tom, že Sputnik sa stal politickou zbraňou na rozbitie vlády, politická partnerka Remišovú už hádam x-tý krát opakuje, že to nie je len on. "Koaličná kríza vôbec nie je o ruskej vakcíne. Jediný problém tam bol len ten, že očkovať by sa malo len registrovanou vakcínou. Registrujem aj to, že Matovič chce celú krízu zvaliť na Sputnik, ale je to aj spôsob vládnutia a kultúra vládnutia. Nedá sa tak pracovať, keď celé dni riešite hádky cez sociálne siete," uviedla na pravú mieru Remišová.

Reagovala aj na slová ministra Naďa, pripravenosť vládnuť s fašistami a následné sklamanie!

Medzičasom sa rozrečnil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý sa vyjadril, že strana vicepremiérky vlastne ani nevie, čo chce. "Najlepšie je, keď rozpráva o stretnutí niekto, kto na tomto rokovaní nebol (Naď, pozn. red.). Má to z tretej ruky. Naši partneri dobre vedia, o čo nám ide. Keď si pán Naď myslí, že budú vládnuť s menšinou, vlastne to znamená, že sú pripravení vládnuť s fašistami, lebo ja si neviem predstaviť, ako by ich mohol podporovať Smer. Ide im len o moc. Toto je pre mňa mimoriadne sklamanie," nečakane vyhlásila Remišová.

Tá však viackrát pohrozila, že takto sa ďalej vládnuť nedá. "Ja si ďalšie pokračovanie bez toho, aby prišlo k nejakej zmene, úprimne hovorím, neviem predstaviť. V takejto atmosfére sa pracovať nedá. Koalícia je spojenie štyroch rovnocenných partnerov. Sme si vedomí mandátu Igora Matoviča a rešpektujeme výsledky volieb, ale samotné vládnutie je vládnutie štyroch partnerov na rovnakej úrovni. Nemôže to vždy stáť na tom, že najväčšia strana tlačí k múru všetkých ostatných," vysvetľuje vicepremiérka. Dodala ešte, že s SaS sú v úzkom kontakte a že predčasné voľby by priviedli túto krajinu do katastrofy.