Ako dopadne koaličná kríza? Toto sú SCENÁRE: Rekonštrukcia vlády, jej pád, výmena Matoviča či Krajčího

Včerajší deň plný rokovaní a hľadania kompromisov sa skončil tlačovkou šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej. Ani jeden z koaličných partnerov si pád vlády neželá, no aj táto možnosť je na stole. Za ľudí požadujú výmenu ministra zdravotníctva, šéf liberálov hovorí o rekonštrukcii vlády, ale aj o tom, že Igor Matovič by mal zvážiť svoje pôsobenie na poste premiéra. Na stole majú byť mená všetkých ministrov a nie je vylúčené, že sa bude debatovať aj o výmene premiéra.

Možností je niekoľko

V hre je zatiaľ niekoľko scenárov ako môže kríza dopadnúť. Výsledok sa zrejme dozvieme až budúci týždeň. Dovtedy je možné všetko. „Všetky možnosti sú otvorené a bude to trvať ešte nejaký čas, kým sa dozvieme výsledok, pretože predsedníctvo hnutia Sme rodina bude zasadať až budúcu stredu. Dovtedy sa môžeme dočkať ešte mnohých prekvapení,“ uviedol politológ z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Michal Cirner.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa kroky vlády, ktorej predsedá Igor Matovič, ťažko predvídajú. „Pretože predseda OĽaNO sa správa často ako neriadená strela. Rozhoduje sa pod vplyvom emócií, bez vlastnej sebareflexie. Je zjavné, že často svoje predstavy vníma ako názory celej vládnej koalície, hoci to nie je pravda. Keďže jeho rozhodnutia sú iracionálne, sú pod vplyvom aktuálnych emócií, je ťažké predpovedať kroky racionálnou analýzou,“ skonštatoval. Zhrnuli sme niekoľko scenárov, ktoré by mohli nastať, k jednotlivým možnostiam sa vyjadril aj politológ.

SCENÁROV je niekoľko

1. Rekonštrukcia vlády a výmena premiéra Igora Matoviča

Odchod premiéra Igora Matoviča zatiaľ oficiálne nežiadala ani jedna z koaličných strán. Šéf liberálov Richard Sulík však naznačil, že dobre vychádza napríklad s Eduardom Hegerom a v relácii rádia Expres ešte pritvrdil. Na premiérsku stoličku by mal zasadnúť niekto iný. Jedinou reálnou možnosť, ktorá zatiaľ padla je rekonštrukcia vlády. Ako prvý o ňu požiadal práve Sulík. Pridala sa aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová a pripúšťa to aj líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý však čaká na výsledky predsedníctva.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

S rekonštrukciou vlády a výmenou premiéra má Slovensko už skúsenosti. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice došlo k rekonštrukcii vlády, ktorej predchádzala demisia dlhoročného ministra vnútra Roberta Kaliňáka a na poste premiéra vystriedal Roberta Fica Peter Pellegrini. Došlo aj k zmene na niektorých ďalších ministerských postoch. Vtedajšia koalícia sa chcela vyhnúť predčasným voľbám a v zložení SNS, Most-Híd a Smer na čele s Pellegrinim dovládla až do minuloročných volieb.

Ak by sa teda koaličné strany nakoniec dohodli na rekonštrukcii vlády a výmene premiéra, Matovič by musel podať demisiu a prezidentka Zuzana Čaputová by ju musela prijať. Súčasný premiér by vládol do vymenovania nového premiéra.

Radoslav Štefančík: Lídri SaS a Za ľudí nikdy otvorene nepovedali, že chcú odchod Igora Matoviča z pozície predsedu vlády. Takto otvorene to nepovedali zrejme aj preto, lebo počítajú aj s alternatívou, že Igor Matovič neodíde z funkcie predsedu vlády. Ak by predsa len odišiel do parlamentu, pre novú vládu by to nebolo jednoduché, pretože novú vládu by okrem opozičných politikov a Lucie Ďuriš Nicholsonovej torpédoval aj Igor Matovič.

2. Rekonštrukcia vlády bez výmeny premiéra (výmena niekoľkých ministrov)

Táto alternatívna je zatiaľ zrejme najpravdepodobnejšia. Oficiálne odchod Matoviča nežiada ani jedna z koaličných strán. Sulík však včera uviedol, že na stole sú mená všetkých ministrov. Koalícia sa o nich plánuje rozprávať a vyhodnotiť, či niektorí z nich pochybil. Ak budú dôvody silné, Za ľudí, Sme rodina ani SaS nemajú problém ministrov vymeniť. Boris Kollár včera po rokovaní uviedol, že si nie je vedomý toho, žeby niektorí z členov vlády za hnutie Sme rodina pochybil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čo sa týka podpredsedu vlády Štefana Holého, voči ktorému existuje niekoľko výhrad, Kollár nepovažuje kontroverznosť okolo jeho osoby za dôvod na odchod, keďže podľa jeho slov si svoju prácu robí dobre.

Radoslav Štefančík: Táto alternatíva sa mi zdá najpravdepodobnejšia. Zrejme dôjde k výmene niektorých ministrov a tým bude vlk (SaS a Za ľudí) sýty a koza (Igor Matovič) celá. Kandidátov na výmenu je viacero. Okrem ministra Krajčiho by mal byť najhorúcejším kandidátom minister školstva. Prvýkrát od začiatku existencie tejto vlády tu totiž od mimoriadne veľkej skupiny zamestnancov hrozí štrajk.

3. Kompletná rekonštrukcia vlády

Vzhľadom na vyššie uvedené je veľmi málo pravdepodobné, žeby sa súčasná vláda rozhodla pre takýto krok. Koalícia zrejme nebude vymieňať všetkých ministrov i premiéra.

Radoslav Štefančík: To by zo svojich postov museli odísť aj Richard Sulík a Veronika Remišová. Predpokladám, že obaja nešli do otvoreného konfliktu s Igorom Matovičom, aby skončili v ministerských funkciách.

4. Výmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Po rekonštrukcii vlády je toto jedna z hlavných požiadaviek. Výziev na odchod Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva bolo niekoľko. Nielen zo strany opozície či mimoparlamentnej opozície, ale aj zo strany niektorých vládnych predstaviteľov. Odchod Krajčího žiada najmä strana Za ľudí. Je otázne, či by „len“ výmena Krajčího stačila koaličným partnerom ako forma rekonštrukcie vlády.

Radoslav Štefančík: Je to možné, to bude posledný kompromis, ktorý môžu obe strany vyrokovať a nestratiť tvár. Richard Sulík a Veronika Remišová budú môcť tvrdiť, že niečo vyrokovali, hoci by to pri tejto situácii malo byť automatické rozhodnutie. Minister zdravotníctva fakt túto situáciu nezvláda.

5. Odíde SaS alebo Za ľudí (alebo obe)

Jednou z možností je aj prípadný odchod jednej z rebelujúcich strán – teda SaS alebo Za ľudí. V prípade odchodu jednej z týchto strán by mala koalícia stále dostatok hlasov na to, aby dovládla. Ostávajúce vládne posty by si rozdelili zvyšné strany. V strane Za ľudí však hrozí aj možný rozpad. Viacerí členovia totiž nesúhlasia s postupom vlády a niektorí kvôli tomu odišli z koalície či zo strany. V súčasnosti má koalícia 93 poslancov, bez SaS by mala 82 a bez Za ľudí 83 poslancov.

VIDEO Remišová a Sulík po rokovaní u prezidentky

Rozpad koaličnej strany sme zažili pred piatimi rokmi. Strana Sieť Radoslava Procházku krátko po voľbách neuhrala vtedajšiu situáciu a rozpadla sa. Časť poslancov odišla k Mostu-Híd a časť bola nezaradená. Pokiaľ by sa nakoniec rozhodli odísť obe tieto strany, koalícia v zložené Sme rodina a OĽaNO by mala len 70 hlasov a stratila by pohodlnú väčšinu. Možnosť menšinovej vlády zatiaľ nevylúčila ani najsilnejšia vládna strana.

Radoslav Štefančík: Nemožno túto alternatívu úplne vylúčiť, ale to by Matovič musel viesť menšinovú vládu. A túto by museli Sulík s Remišovou ticho podporovať, pretože inak by sa mu zosypala ako domček z karát. Netreba zabúdať, že poslanecký klub OĽaNO je nestabilný, takže takáto forma vládnutia by dlho nevydržala. Vláda potrebuje mať v parlamente väčšinu, aby jej mohli prechádzať zákony. Pochybujem, že Matovičovi bude po chuti, aby pri každom dôležitejšom zákone viedol náročné rokovania s opozičnými SaS a Za ľudí.

6. Pád vlády a predčasné voľby

Momentálne je pád vlády zrejme najmenej pravdepodobným scenárom. Napriek tomu, že sa objavujú výzvy na vyslovenie nedôvery Matovičovej vláde, koalícia sa tomuto scenáru snaží vyhnúť. Pokiaľ by však nastala takáto situácia a parlament by vyslovil nedôveru vláde, prezidentka by ju odvolala a až do vymenovania novej vlády by Slovensko viedol Matovič.

Volanie po predčasných voľbách je najmä zo strany opozície. Smer a Hlas iniciujú referendum o predčasných voľbách. V tejto situácii sú však predčasné voľby krajnou možnosťou. Realizácia je však ťažšia, než sa zdá. Na vyhlásenie predčasných volieb však musí dať na rokovaní parlamentu súhlas 90 poslancov.

Radoslav Štefančík: Ak pristupujeme k tejto alternatíve racionálne, mali by sme túto možnosť vylúčiť. SaS má síce slušné preferencie, ale ak by Sulík položil druhý krát svoju vlastnú vládu, nikto príčetný by už túto stranu voliť nemohol. Za ľudí sa zmieta v existenčných problémoch. Táto volebná perióda je pre túto stranu prvá a posledná, Remišová určite nebude chcieť odísť do politického dôchodku tak rýchlo.