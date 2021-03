Rušný koaličný DEŇ D: Politológovia hodnotia, situácia je vážna! SaS a Za ľudí konečne dostali guráž

Po predsedníctvach nasledovalo stretnutie u prezidentky Zuzany Čaputovej a stretnutie v parlamente. Momentálne sa čaká na zasadnutie predsedníctva hnutia Sme rodina, ktoré bude budúcu stredu. V hre je odvolanie ministra zdravotníctva alebo čiastočná rekonštrukcia vlády.

Situácia je vážna

Sulík dnes uviedol aj to, že premiér Igor Matovič by mal zhodnotiť zotrvanie vo funkcii premiéra. „Lídri boli včera skúpi na slovo, čo je síce dobré znamenie, ale zároveň to znamená, že situácia je skutočne vážna. Pozitívne vnímam aktivity Borisa Kollára, ktorý sa snaží o pozíciu mediátora a zbytočne neprilieva olej do ohňa,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

SaS a Za ľudí konečne dostali guráž

Podľa politológa Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Michala Cirnera dostali lídri SaS a Za ľudí konečne guráž a pustili sa do riskantnej hry. „Vymeniť premiéra alebo aspoň niektorých ministrov, pričom výmena premiéra je to, čo si vskutku želajú,“ uviedol Cirner. „Zároveň, konečne pochopili, že len ich spoločný postup a tlak môže niečo v koalícii zmeniť,“ povedal.

Boris Kollár a hnutie Sme rodina boli podľa politológa skôr pozorovateľom diania a vyberú si svoju stranu podľa situácie. „Ale boj je tu medzi SaS a Za ľudí na jednej strane a OĽaNO na strane druhej. Premiér zvolil mediálnu taktiku o tom, že ruská vakcína Sputnik V je príčinou vládnej krízy, ale nie je to tak, je to len posledná kvapka v sérií rôznych problémov,“ skonštatoval Cirner. „Táto mediálna taktika hovorí o tom, že skôr sa prihovára voličom a môžu to byť zadné dvierka ak dôjde k rozbitiu koalície, aby vinu hodil na spomínané politické subjekty,“ myslí si.

Matovičovo video a statusy

Na rokovanie do parlamentu pozval šéf NR SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár ostatných koaličných lídrov. Či na nej bol aj Igor Matovič nie je známe. Svojim kolegom Sulíkovi a Remišovej však adresoval video, v ktorom ich prosil, aby vládu kvôli ruskej vakcíne nerozkladali a prosil ich aj o pomoc v boji s pandémiou. Potom však nasledovali štipľavé statusy.

Ak chce premiér pokračovať v tejto koalícii, musí zmeniť štýl komunikácie

„Bolo to dôležité. Vo videu vyzval svojich koaličných partnerov na zachovanie vládnej koalície, hoci si na druhej strane neodpustil, aby za túto koaličnú krízu opäť neobvinil niekoho iného a nie seba. Ak chce Igor Matovič pokračovať v tejto koaličnej zostave, mal by fakt zmeniť nielen štýl komunikácie, ale v prvom rade spôsob riešenia konfliktov,“ myslí si Štefančík.

Podľa Cirnera Matovič určite rokoval, komunikoval s predstaviteľmi ďalších koaličných strán. „Dokonca to vyzeralo, že si uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza, ale keďže on je v celom spore najsilnejším hráčom, bude sa snažiť tlačiť na partnerov, aby nedošlo k jeho výmene a ani aby dokonca nedošlo k nejakej zásadnej rekonštrukcii vlády, pretože to si zjavne premiér neželá. Je to zatiaľ hra "o nervy" a premiér v tomto štýle komunikácie s verejnosťou bude pokračovať, akoby sa nechumelilo,“ dodal Cirner.

Koaličná kríza

Ďalší koaličný spor nastal potom, čo premiér Igor Matovič minulý týždeň privítal vakcínu Sputnik V na košickom letisku. Richard Sulík uviedol, že dôvodom nie je ruská vakcína, ale spôsob manažovania či komunikácie zo strany Igor Matoviča. Napriek tomu bol príchod ruských vakcín spúšťačom zatiaľ najväčšej vládnej krízy, a to len rok po voľbách. Je faktom, že koalícia sa s čiastkovými konfliktmi potýka už od začiatku. Spor medzi Sulíkom a Matovičom trvá dodnes. Remišová a Sulík volajú po zmene štýlu komunikácie a po rekonštrukcii vlády. Šéf liberálov pritvrdil a uviedol, že by malo dôjsť aj k výmene premiéra.