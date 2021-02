Témou dňa je opäť núdzový stav: Koalícia môže mať problém! Hlasovanie bude dramatické

parlament má dnes rozhodovať o núdzovom stave, na základe novelizovanej legislatívy musí jeho predĺženie odobriť najneskôr do 20 dní

poslanci SaS i Za ľudí majú o svojej podpore debatovať ešte tesne pred začiatkom schôdze, OĽaNO má jednotný postoj

šéf Sme rodina Boris Kollár včera uviedol, že hlasovanie bude zrejme tesné

koaličné strany sa o núdzovom stave rozprávali v rámci parlamentných klubov

opozícia je proti predlžovaniu núdzového stavu

12:48 Poslanci SaS budú mať krátko po začatí schôdze tlačovú konferenciu, na ktorej sa vyjadria k núdzovému stavu.

12:00 Poslanci SaS i Za ľudí majú o svojej podpore debatovať ešte tesne pred začiatkom schôdze parlamentu.

11:50 O jednej začína 24. schôdza parlamentu, v rámci ktorej sa má rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. Na programe schôdze je len päť bodov, okrem iného je na programe návrh zákona o diaľničnej známke, návrh na preskúmanie rozhodnutí NBÚ a návrh poslancov Smeru o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu.

Ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí napospas osudu

Ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí napospas osudu. V stredu to uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková. "Keďže núdzový stav znamená predpoklad závažného zásahu do základných práv a slobôd, zaoberali sme sa pripomienkami poslancov a rozoberali sme bližšie dôvody, pre ktoré je to potrebné," dodala ministerka. Vyhlásila, že vláda by v prípade nepredĺženia núdzového stavu stratila mandát na to, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na predchádzanie šíreniu pandémie.

Vláda dnes schválila materiál z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý má doplniť a rozšíriť informácie a argumenty k návrhu kabinetu na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu.

Hlasovanie bude zrejme tesné

Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár včera pred stretnutím s prezidentkou Zuzanou Čaputovou uviedol, že hlasovanie o núdzovom stave bude tesné. Problém vysvetlil tým, že veľa poslancov je chorých a v karanténe. "Je vysoká pravdepodobnosť, že nebudeme mať dostatok poslancov. Toľko je chorých a v karanténe, že to vyzerá na tesno," povedal Kollár. Dodal, že ak nebude dostatočný počet poslancov, tak budú musieť vymyslieť plán B. Ten zatiaľ nemajú, pretože rátajú s účasťou dostatočného počtu poslancov.

Niektorí poslanci sú v karanténe

V karanténe je viacero poslancov, aj preto môže byť hlasovanie problematické. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský je v karanténe potom, ako mal druhýkrát pozitívny test na COVID-19. S ostatnými poslancami parlamentu z hnutia sa nestretol, preto nemusia byť v karanténe. Okrem neho sú ale v izolácii aj poslanci hnutia Miloš Svrček a Patrick Linhart. Minister práce Milan Krajniak predpokladá, že tí poslanci zo Sme rodina, ktorí nie sú v karanténe, predĺženie podporia. Dodal, že o podpore debatovali na klube. Pripomienky a odpovede na otázky poslancov sú podľa ministra zapracované v materiáli rezortu spravodlivosti.

Väčšina poslancov Za ľudí predĺženie podporí

Poslanci z klubu Za ľudí podporia predĺženie núdzového stavu za určitých podmienok. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová verí, že núdzový stav v parlamente prejde. Väčšina poslancov parlamentu z klubu Za ľudí je však pripravená podporiť predĺženie núdzového stavu, diskutovať o tom budú ešte tesne pred začiatkom schôdze. Podľa šéfky klubu Za ľudí Jany Žitňanskej prináša tento materiál "veľmi dobré odôvodnenie". Materiál majú dostať poslanci NR SR. Klub OĽANO je v otázke podpory jednotný a bude hlasovať za. Podporu núdzovému stavu by mali vyjadriť aj poslanci Sme rodina.

SaS ešte prediskutuje svoj postoj

Šéf SaS Richard Sulík ešte vo štvrtok avizoval, že nevie garantovať podporu všetkých poslancov SaS. "Informoval som premiéra, že neviem garantovať všetkých poslancov SaS," povedal Sulík novinárom. Ak má NR SR schváliť núdzový stav, je podľa neho oprávnená požiadavka, aby bol dobre odôvodnený. Poslanci SaS sa sa neskôr v klube dohodli na podmienkach, za ktorých budú s predlžením súhlasiť. Ak nebudú splnené, nepodporia ho. Napoludnie sa ešte majú stretnúť a prediskutovať svoj postoj.

Opozícia je proti predlžovaniu

Šéf Smeru Robert Fico kritizoval odôvodnenie vlády k predlžovaniu núdzového stavu na Slovensku. Poslanci opozičného Smeru podľa poslanca Richarda Takáča predĺženie nepodporia. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, ktorí pôsobia v strane Hlas, nepodporia predlžovanie núdzového stavu. Peter Pellegrini argumentoval slabým zdôvodnením vlády a tým, že ani zákaz vychádzania neprináša očakávaný efekt vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Núdzový stav je podľa neho predlžovaný zbytočne. Exministerka vnútra a členka Hlasu Denisa Saková kritizuje, že odsúhlasenie predĺženia núdzového stavu bude v parlamente len "pro forma".

Predĺži sa opäť núdzový stav?

Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. O podpore predĺženia mali rokovať koaličné poslanecké kluby. Ak by parlament neodsúhlasil predĺženie núdzového stavu, prestal by platiť okamžite. Pokiaľ by sa vláda napriek tomu rozhodla vyhlásiť núdzový stav nanovo, išlo by o obchádzanie ústavného zákona, skonštatovali ústavní právnici. Celá záležitosť by tak mohla skončiť na Ústavnom súde SR.

"Pokiaľ parlament súhlas nevysloví, predĺžený núdzový stav zanikne dňom neschválenia vládneho návrhu na jeho vyslovenie," uviedol Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. V prípade skončenia núdzového stavu by sa zrušil aj zákaz vychádzania.