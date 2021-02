Koalícia navrhuje, aby sa Trestný zákon dôkladnejšie zaoberal kyberšikanou

Kyberšikana

Zdroj: thinkstock

BRATISLAVA - Do Trestného zákona by mohol pribudnúť nový trestný čin nebezpečného obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Navrhujú to koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR v predloženej novele. Kyberšikana sa podľa nich nedostatočne trestnoprávne postihuje. Zmenu legislatívy odôvodňujú aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom.