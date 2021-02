Smrť poslanca Smeru zasiahla aj koalíciu: Bol to slušný kolega a priateľ! Stranícke tričko mu nikdy nevadilo

Smrť Petráka zasiahla aj premiéra Igora Matoviča a jeho koaličných partnerov. Mnohí sa s ním poznali osobne a mali s ním korektný vzťah a považovali ho za priateľa. Matovič ho dokonca považoval za omyl Smeru. Na stranícke tričko nikdy nepozeral. Nikdy nebol neslušný, vždy mal dobrú náladu a dalo sa s ním korektne o všetkom debatovať.

Premiér ho mal rád

Nad úmrtím Petráka vyjadril zármutok aj premiér Matovič. "Ľuba Petráka som mal rád," napísal premiér na sociálnej sieti. Petrák podľa jeho slov do Smeru ani nepatril. Dodal, že za úmrtím stojí koronavírus, ktorý jeho stranícki kolegovia spolu s podľa premiéra spochybňovali.

Naše rozhovory mi budú chýbať, napísal Gröhling

Spolupráca s Ľubomírom Petrákom, či ako so šéfom školského výboru parlamentu, alebo politickým oponentom, bola obohacujúca a dala mi veľa. Na sociálnej sieti to napísal minister školstva Branislav Gröhling, ktorý vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca. "Som rád, že som ťa spoznal, Ľubo. Veľmi mi budú chýbať naše rozhovory," dodal osobnejší rozmer svojej kondolencii.

Pripomenul, že Petrák bol štyri roky jeho parlamentným kolegom. "Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky," povedal. Ocenil aj korektnú a vecnú debatu v mediálnych diskusiách. "Ako politickí oponenti sme sa vždy vedeli navzájom podpichovať, vedeli sme trochu do seba 'vyrývať', ale vždy to bolo s nadhľadom, úsmevom, bez nenávisti," uviedol Gröhling, vyzdvihujúci Petrákov odborný prehľad v oblasti školstva.

Milý kolega, budeš tu chýbať

K úmrtiu sa vyjadrila aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej bol Petrák človek kultivovaného dialógu napriek tomu, že mali na niektoré veci diametrálne odlišné názory. "Je mi to úprimne ľúto. Poznala som ho osobne, bol síce poslancom za stranu Smer, no počas môjho pôsobenia v opozícii viedol parlamentný výbor pre vzdelávanie, ktorého som bola členkou," uviedla.

"Bol to človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra," skonštatovala sociálnej sieti.

Správa o úmrtí ma zasiahla, bol to výnimočný človek

Správa o úmrtí poslanca Ľubomíra Petráka ľudsky veľmi zasiahla predsedu parlamentu Borisa Kollára. "S hlbokým zármutkom som prijal správu o dnešnom náhlom skone nášho kolegu, poslanca Ľubka Petráka. Táto smutná správa ma ľudsky veľmi zasiahla a chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť celej jeho rodine, pozostalým a blízkym," uviedol Kollár.

Podľa Kollára bol výnimočným človekom a odborníkom. "Bol to výnimočný človek, odborník, ktorý sa, žiaľ, stal ďalšou obeťou zákernej choroby. Myslím, že môžem povedať za všetkých kolegov poslancov, že nám bude nielen odborne, ale aj ľudsky veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke," napísal Kollár v stanovisku.

Bol na opačnom brehu, no bol to príjemný chlapík

Úprimnú sústrasť vyjadrila aj šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. "Pán Petrák bol síce politicky na úplne opačnom brehu, ale bol to príjemný chlapík. Nikdy ku mne nebol neslušný, mal vždy dobrú náladu a bol veľmi energický," napísala Bittó Cigániková. Často podľa nej vtipkoval, dalo sa s ním normálne baviť o akejkoľvek téme bez toho, aby začal oponenta urážať. "Správa o jeho smrti sa ma dotkla," uviedla na sociálnej sieti.

Nikdy nebol osobný alebo útočný

Správu o Petrákovom úmrtí s ľútosťou prijal aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. "Hoc som v politike krátko a s pánom Petrákom som bol v kontakte málo, musím povedať, že v rozprave a parlamente celkovo patril medzi najkonštruktívnejších poslancov opozície. Nehovoriac o tom, že nikdy nebol osobný alebo útočný, vždy používal argumenty a aj keď s ním človek nesúhlasil jeho vystupovanie si zasluhovalo rešpekt," napísal.

Pridal sa aj Ján Benčík. "Tam, kam idišiel, sa žiadne stanícke tričká nenosia. Vyslovujem sústrasť jeho rodine a kolegom. Nech odpočíva v pokoji," napísal.

Stranícke tričko mu nikdy nevadilo

Jeho smrť zasiahla aj poslanca OĽaNO Jozefa Bubnára. "Ako podpredseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dokázal so mnou viesť vždy slušný, priateľský a konštruktívny rozhovor. Stranícke tričko mu nikdy nevadilo. Pozeral iba na človeka ako takého. On Smer, ja OĽaNO. Naposledy som ho videl, keď za mnou prišiel pred Vianocami s čokoládou v ruke, poďakoval za milú spoluprácu na výbore a popriali sme si pekné sviatky," napísal.

Odišiel mi kolega...

"Dve volebné obdobia sme spolu pracovali v NR SR a posledné tri roky bol mojím kolegom, starostom, a robili sme spolu na rozvoji Bratislavského kraja. Bol starostom Hurbanovej Vsi. Ľuba som mal rád, pretože bol vždy férový, slušný a išlo mu o výsledok," spomína bratislavský župan Juraj Droba. "V parlamente sa nikdy nezapájal ani do vulgárnych hádok, ani do ideologických vojen. Stranícky bol síce “z opačného” brehu, ale pri ňom som to vôbec nevnímal," dodal.

Ako jeden z mála ľudí v Smere vedel nájsť názorové prieniky

Dlhroočným kolegom a priateľom bol Petrák aj pre Martina Poliačika. "Sedeli sme spolu v školskom výbore a Ľubo bol napriek mnohým našim názorovým nezhodám vždy férovým diskutérom a až na pár výnimiek aj férovým politickým protivníkom. Ako jeden z mála ľudí v Smere mal schopnosť spájať a aktívne hľadať názorové prieniky," uviedol.

"Ak som s niekým zo strany Smer, napriek tomu, že sme stáli na opačnej strane, dokázal familiárne prehodiť pár slov a sem-tam sa aj podpichnúť, tak to bol práve pán Petrák," napísal Ľubomír Galko. "Hovoril mi familiárne Generále, ja jemu Doktore," napísal.

Z jeho smrti mi je veľmi smutno

Ľútosť nad úmrtím svojho kolegu vyjadril aj Richard Vašečka, Petrákov nástupca vo funkcii šéfa školského výboru. V kondolencii Vašečka ocenil ľudské i odborné kvality zosnulého poslanca. "Napriek tomu, že sme boli z opačných strán politického spektra, vychádzali a spolupracovali sme veľmi dobre. Vážil som si ho, aj jeho seriózny prístup a dlhoročné skúsenosti. Bude nám chýbať," uviedol Vašečka vyjadrujúci úprimnú sústrasť Petrákovým blízkym.