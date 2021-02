Program kontroly znečisťovania ovzdušia by mohol zachrániť 116 životov ročne, tvrdí IEP

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Národný program kontroly znečisťovania ovzdušia by mohol do roku 2030 zachrániť asi 116 životov ročne a znížiť chorobnosť. Vyplýva to z komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) "Niečo je vo vzduchu". Štúdiu vypracoval spoločne so Svetovou bankou.