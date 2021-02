ROZHOVOR: M.Krajniak: Navrhujem úplne zavrieť hranice, aby k nám nechodili žiadne mutácie

Za svojim vyjadrením o otváraní kostolov si stojí a tvrdí, že nielen chlebom je človek živý. Aký je jeho názor na ministra Krajčího a prečo strane Sme rodina padajú preferencie? Viac v rozhovore minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zrkadlí kritická situácia na Slovensku kritickú situáciu vo vládnej koalícií?

Každý vo vláde je zodpovedný sám za seba. Prístup strany Sme rodina vo vládnej koalícií je jasný, snažíme sa veci riešiť vo vnútri. Keď sa na niečom dohodneme, to aj platí. Som presvedčený, že nemáme otravovať ľudí neustálymi mediálnymi prestrelkami a konfliktami.

Ľuďom vadia konflikty a aj celá situácia okolo korony.

Faktom je, že aj nám lezie na nervy neustále prekáranie v médiách a na sociálnych sieťach. Preto sme si povedali, že keď k takejto prestrelke príde, tak vždy na ňu povieme svoje , aby ľudia nemali pocit, že nemáme názor. Nie sme vo vládnej koalícií preto, že ľúbime OĽaNO, SaS alebo Za ľudí. Sme tam, aby sme presadili náš program. Odškodnili sme pri ženách už ročníky 1957 až 1965, ktoré boli nespravodlivo diskriminované pri dôchodkoch. Presadili sme v parlamente zrušenie doplatkov na lieky pre dôchodcov, ZŤP a deti do 6 rokov. Tento rok chceme presadiť exekučnú amnestiu a začať s výstavbou nájomných bytov. Podarilo sa mi cez vládu presadiť kurzarbeit, čo je dlhodobá ochrana pracovných miest. Pokiaľ sa náš program bude plniť, tak budeme robiť všetko, aby vláda pokračovala.

Odráža situácia na sociálnych sieťach u lídrov strán aj atmosféru na vláde?

Osobne nemám žiadny personálny, ľudský ani profesionálny problém s nikým. Rokovania na vláde prebiehajú na 95 percent vecne a pokojne. Niekedy mi to príde tak, že niektorí kolegovia sa naozaj chcú len ukázať v médiách, ale za zatvorenými dverami sú ticho alebo prikyvujú.

Naháňajú preferencie?

Myslím si, že áno. Mnohí to robia asi preto, že majú pocit, že je to populárne. My si zakladáme na tom, a tak nás vnímajú aj koaliční partneri, aj ľudia, že dodržiavame dohody. To je najlepší prístup, ako si v tejto napätej situácií zachovať zdravý rozum.

Doteraz to bola SaS, potom Za ľudí a naposledy aj dvaja poslanci Sme rodina, ktorí kritizovali opatrenia a hovorili, že nepodporia núdzový stav. Nevidia v tom vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu zmysel.

Každému poslancovi vysvetľujem, že pre náš rezort je núdzový stav absolútne nevyhnutný z dvoch dôvodov. Aktuálne máme asi 100 ľudí, ktorí fungujú v domovoch sociálnych služieb na základe „povolávacieho rozkazu“. Keď nám zariadenie celé ochorie na covid, cez okresné úrady vieme zohnať ľudí s potrebnou kvalifikáciou a na 14 dní ich povolať na vyriešenie krízovej situácie. Bez núdzového stavu by sme to nevedeli urobiť. A po druhé, núdzový stav nám umožňuje darovať a zásobovať zariadenia ochrannými pomôckami a testami zadarmo. Sme zriaďovateľom najmä domovoch seniorov. Preto pokračovanie núdzového stavu je veľmi dôležitou podmienkou, aby im mohol štát pomáhať a určite bude fungovať ešte niekoľko týždňov.

Núdzový stav a všetky opatrenia vlády už mnohí majú dosť a nerešpektujú opatrenia. Stretávajú sa na rôznych večerných akciách, mladí si prenajímajú byty na párty...

Tu nie je problémom núdzový stav. Ten upravuje podmienky, ako môžeme pomáhať. Možno je problém v tom, že ľudia veľmi ťažko znášajú, keď oni sprísnené podmienky rešpektujú a niekto v ich blízkosti ich okázalo porušuje a nie je za to postihnutý. A to je podľa mňa veľký problém.

Aké je riešenie?

Existuje návrh, aby príslušné orgány, ktoré majú kontrolovať dodržiavanie opatrení, by každý deň zverejňovali, koľko kontrol urobili. Či boli úspešné alebo nie a aké sankcie za to sú. Jednoducho aby sa necítili diskriminovaní tí, ktorí dodržiavajú všetky pravidlá. Zároveň by sa mali zintenzívniť kontroly. Na úrade vlády všetci poprední odborníci diskutujú o nastavení podmienok. Bude viac opatrení, na ktorých sa zhodujú úplne všetci.

Sú aj také, s ktorými máte problém?

Poviem to na príklade. Všetci sa zhodujú na tom, že treba sprísniť kontrolu na hraniciach, ale pokiaľ ich nezavrieme, nemá to zmysel. Zároveň s tým by sme mali zaviesť štátnu karanténu a sankcie za jej porušenie. Jedno bez druhého mi nedáva zmysel.

Prečo sa všetky tieto opatrenia nenavrhovali v lete, keď situácia bola relatívne v poriadku?

Riešili sa v lete. Sám som ich riešil s odborníkmi. Problém je v tom, že názory odborníkov sa často vylučovali. Museli sme sa rozhodovať medzi dvomi názormi. Dve skupiny vedeckých autorít, len iný prístup. Ako príklad uvediem otváranie škôl. Tri mesiace nás odborníci žiadali, aby sme otvorili aspoň prvý stupeň škôl. Potom, čo sa otvorili, nás teraz tí istí odborníci žiadajú, aby sme ich zavreli. A rovnaké to bolo aj v lete.

V zahraničí sú prísne opatrenia, ale deti do škôl chodia. Prečo konečne nezačneme kopírovať krajiny, kde to funguje lepšie?

Pýtam sa tú istú otázku, prečo tí istí odborníci, ktorí nás presviedčali v jednom období, že máme školy zatvoriť alebo otvoriť, tak o tri týždne od nás požadujú, aby sme ich zatvorili. Tomu nerozumiem. Najviac mi vadí, že každú chvíľu chce niekto tie opatrenia meniť. Zatvoriť, otvoriť. Uvoľniť, neuvoľniť a ďalšie. Kto sa v tom má vyznať?

To sa pýtam aj ja. Vyznáte sa sám v opatreniach, ktoré sú schválené?

Priznám sa, že niekedy sa musím pozrieť na internet. Naozaj sa snažím dodržiavať všetky opatrenia a vyše dvoch mesiacov som sa nebol dať ostrihať. Takéto dlhé vlasy som nemal snáď desať rokov. A tak si hovorím, že už to potrebujem. A teraz premýšľam, či môžem. Kaderníctva sú zatvorené, ale keď ho zavolám, aby ma ostrihal v práci... Tak je to legálne alebo nie je? Niektorí hovoria, že áno, iní nie.

A kto sa v tom má potom vyznať, keď minister vlády to nevie.

Kaderníctva nemám vo svojej kompetencií. Ale áno. Toto je najväčší problém. Keď sa raz na niečom dohodneme aj s odborníkmi, tak to podporím. Ale musí byť naozaj zhoda. Viete čo je zvláštne? Buď sa nezhodnú, alebo keď sa zhodnú, tak vyjdú von na tlačovku a povedia každý niečo iné.

Prečo to v zahraničí funguje inak?

Nefunguje. Všade je to rovnaké a všetci majú celej korony plné zuby. Verím, že keď sa teraz na jar začne otepľovať, zlomíme krivku a budeme môcť začať robiť aspoň niektoré veci normálne. Deti teraz milujú Harryho Pottera. Tak rád by som mal čarovný prútik a dal ľuďom nádej a povedal, že vydržte napríklad dva týždne a už bude dobre. Máme tu hnusnú britskú mutáciu, ktorá má väčšiu infekčnosť. Napriek tomu, že sme otvorili prvý stupeň škôl, čísla zatiaľ nestúpajú. Preto som presvedčený, že základom je úplne zavrieť hranice, aby k nám nechodili žiadne mutácie. Verím, že tak ako na jar minulého roka, tak aj teraz to vieme za pár týždňov zvládnuť. Pokiaľ necháme otvorené hranice, prídu k nám rôzne ďalšie mutácie. Bez prísnej ochrany hraníc sa nedostaneme ďalej. Nešpekulujme a okopírujme opatrenia z jari minulého roka. Dovoľme ľuďom mať na výber, aby nemuseli do Gabčíkova a mohli ísť penzionu do prísnej karantény, ktorá bude kontrolovaná. A po 8 dni umožniť človeku, aby išiel na test. A keď je v poriadku, mohol by sa voľne pohybovať.

Aj váš kolega Štefan Holý, ktorý má druhý raz covid, pendluje medzi Londýnom a Bratislavou.

Dodržiava všetky opatrenia. Pred každou cestou, do zahraničia alebo zo zahraničia, chodí na testy. Teraz bol jeho test pozitívny, tak zostal doma. Nikoho neohrozil a dodržiava pravidlá. V prvej vlne, keď boli zavreté hranice, 3 mesiace nevidel rodinu. Má maloleté deti, ktoré chce ako rodič vidieť a starať sa o ne. Mrzí ma to aj voči nemu, ale režim na hraniciach by mal byť oveľa prísnejší a samozrejme ho aj on bude musieť dodržiavať.

Podľa viacerých koaličných politikov z SaS a Za ľudí minister Krajčí nezvláda svoju funkciu. Richard Sulík navrhol, že ho vymení. Vašu dôveru má?

Poznáte to prirovnanie, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Pred Vianocami epidemiologickí odborníci navrhovali opatrenia a na vláde sme hlasovali za najprísnejšiu verziu. A kto bol proti? Minister Sulík, vicepremiérka Remišová. A pán Krajčí hlasoval s nami za čo najskorší lockdown. Kladiem logickú otázku, kto a ako prispel k riešeniu tejto pandemickej situácie. A preto sa pýtam, či niekto iný by nemal vyvodiť zodpovednosť vo svojej funkcii.

Vyzývate ministra Sulíka a vicepremiérku Remišovú, aby oni odišli z funkcií?

Nie. Nie sme vo vláde, lebo sme všetci kamoši. My chceme vo vláde presadiť veci a veľa z nášho programu sa už podarilo presadiť. Na začiatku rozhovoru som o tom hovoril. Každá strana zodpovedá za svojich ministrov. Ak sa SaS rozhodne vymeniť pána Sulíka, nech sa páči. Je to ich vec. Rovnako to platí aj pre stranu Za ľudí. Ak sa OĽaNO rozhodne vymeniť ministra Krajčího, nech sa páči. Budeme to rešpektovať.

Takže vašu dôveru minister Krajčí má.

To nie je o dôvere. Len hovorím, že pred Vianocami bolo kľúčové hlasovanie, či opatrenia sprísniť. My sme hlasovali za prísnejšie rovnako aj minister Krajčí.

Koalícia prišla o poslanca Za ľudí. Hovorí sa, že odchod plánujú aj ďalší z tejto strany.

Neviem a nebudem sa vyjadrovať k poslancom iných strán. V našom poslaneckom klube máme tiež rôzne názory na rôzne otázky. Je správne, že si to vydiskutujeme vo vnútri. Aj sa pohádame, veď nemôžeme mať všetci na všetko rovnaké názory. My si názory vyjasňujeme za zavretými dverami. A keď sa dohodneme, tak to aj platí. Nie sme v politike, aby sme nad niekým vyhrali a na niekoho nadávali, ale aby sme napĺňali program a ten plníme.

Preferencie vám ale v prieskumoch padajú. Kde je potom problém?

Žiaľ, keď náš predseda ležal v nemocnici a nevedel pohnúť ani rukou, tak zo strany niektorých médií bol špinavo osočený z vecí, ktoré sa nestali a nemohol sa brániť. A druhým faktorom je, že situácia je naozaj veľmi ťažká. Naši voliči potrebujú v tejto ťažkej situácií pomôcť. Veríme, že ich presvedčíme o tom, že sľuby splníme. Polovicu sme už splnili, hoci sme v najväčšej kríze od druhej svetovej vojny.

Bol to on, ktorý počas lockdownu viezol bývalú missku v služobnom aute a potom v nemocnici sa pri ňom striedali známe s rodinou, hoci Slováci za svojimi príbuznými nemohli chodiť. Tak ako špinavo osočený?

To práve nebola pravda a pán Kollár, ktorý vtedy nemohol pohnúť ani rukou na to nemohol reagovať Teraz je jedno, že po dvoch mesiacoch, keď ho pustili z nemocnice to už Xkrát vysvetlil. Keď raz niekoho pošpiníte, tak veľmi ťažko sa dá očistiť. A najmä, keď sa nemohol brániť.

V poslednom čase ste zaujali svojim vyhlásením, že kostoly by sa mali otvárať. Sú toto témy, ktoré treba riešiť v dnešnej krízovej situácií?

Z množstva zariadení sociálnych služieb sú požiadavky od našich klientov, aby sme im nepomáhali len materiálne, ale aby sme im pomohli aj s duchovnou službou. Neveriacim ľuďom sa snažíme zaobstarať aj počas karantény psychológa a veriacim duchovného podľa ich vierovyznania. Odozvy sú pozitívne, že to veľmi pomáha jedným aj druhým. Nielen chlebom je človek živý. V týchto situáciách ľudia potrebujú aj nádej a podporu. S duchovnou službou sú veľmi dobré skúsenosti. Počas prvej vlny sme zistili, že spoveď, pomazanie a iné úkony nezhoršovali epidemiologickú situáciu, ale naopak mnohým to pomohlo. A k tomu by sme sa mohli vrátiť. Veľa ľuďom to pomáha a nikomu to neškodí.

Témou posledných dní je liečivo Ivermectin.

Som toho názoru, že ak má nejaký liek pomôcť a nie sú informácie, že by mohol uškodiť, tak ho treba vyskúšať. Nie povinne, ale každý kto prejaví záujem a podpíše informovaný súhlas, mal by ho dostať.

Mala by byť ponúknutá Slovákom aj vakcína Sputnik?

Máme niekoľko sto tisíc ľudí, ktorí by sa nechali zaočkovať ruskou vakcínou. Tak prečo im to neumožniť.

Prečo ste to potom neodsúhlasili na vláde?

Lebo pani Remišová využila právo veta. Podľa koaličnej zmluvy je to tak, že nikto nesmie presadiť niečo proti vôli koaličného partnera. Je to nástroj na to, aby silnejší v koalícií nemohli presadiť niečo na úkor slabších. Musíme to rešpektovať.

To znamená, že tí, ktorí by sa nechali zaočkovať Sputnikom, tak ho nedostanú a budú im ponúknuté iné vakcíny, ktoré nechcú?

Treba sa na to spýtať pani Remišovej, keďže právo veta uplatnila.

Ak by ste mali na výber medzi dostupnými vakcínami, pre ktorú by ste sa vy rozhodli?

Nemám problém ani s jednou. Všetky považujem za dobré vakcíny.