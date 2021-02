Tri roky od vraždy Kuciaka: VIDEO Politici spomínajú, je to jedna z najväčších tragédií! Chystá sa nový zákon

BRATISLAVA - Dnes sú to tri roky od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Aj politici si pripomenuli toto výročie. Ich vražda navždy zmenila nielen Slovensko, ale aj celý svet. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala na minútu ticha.

Podľa šéfky Za ľudí sa deň po dni potvrdzujú všetky kauzy, o ktorých Kuciak písal. Minister obrany Jaroslav Naď verí, že sa obaja pozerajú na trochu iné Slovensko. Juraj Šeliga si výrocie pripomenul vo Veľkej Mači. Šéf parlamentu Boris Kollár spomínal v parlamente. Na Námesti SNP si prišla ich pamiatku uctiť ministerka kultúry Natália Milanová. Poobede si ich na tom istom miest uctí aj prezidentka Zuzana Čaputová

Verím, že sa pozerajú na už trochu iné Slovensko

Minister obrany Jaroslav Naď verí, že sa obaja pozerajú na už trochu iné Slovensko. "21. február 2018 navždy zmenil naše vnímanie. Slovensko od tohto dňa prestalo akceptovať zneužívanie moci, vyciciavanie systému a drzé vystatovanie sa mačacím zlatom," napísal na sociálnej sieti.

Aj keď je celý svet ponorený do pandémie, Naď verí, že Slovensko cíti vôľu a v konečnom dôsledku aj výsledok rozviazania rúk poctivým vyšetrovateľom a ďalším orgánom, ktorých záujmom je nezaujatá a na pravde založená spravodlivosť. "Samozrejme, je to boj na dlhé lakte, no Ján a Martina už navždy budú tí, ktorých láska, viera a ambícia po hľadaní pravdy precitla aj v nás a položila tak základ pre budovanie lepšieho Slovenska," dodal.

Čaputová vyzvala na minútu ticha

Aj prezidentka Zuzana Čaputová si uctila výročie na Námesti SNP. Udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že podozrenia, o ktorých písal zavraždený novinár Ján Kuciak, boli pravdivé, vyhlásila. Hlava štátu verí, že v najbližších mesiacoch sa dočkáme odsúdenia objednávateľov vraždy. Považuje to za potrebné pre nastolenie spravodlivosti na Slovensku.

"Sú to tri roky od tragickej udalosti, ktorá sa stala v histórii mementom. Od začiatku bolo jasné, že ich smrť nie je náhodná a že úzko súvisí s investigatívnou prácou Jána Kuciaka. Udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že to, o čom písal, boli pravdivé podozrenia. Dnes už vieme a poznáme tváre vykonávateľov vraždy, ale pre spravodlivosť na Slovensku je veľmi potrebné, aby boli odsúdení aj objednávatelia tejto vraždy, a veľmi dúfam, že v najbližších mesiacoch sa toho dočkáme. Venujme, prosím, dnes večer minútou ticha spomienku Jánovi a Martine," povedala pred novinármi Čaputová.

Rezort kultúry pripravuje nový zákon

Krátko po tejto tragickej udalosti avizovalo vtedajšie ministerstvo kultúry, že pripraví mediálny zákon, ktorý bude garantovať aj ochranu novinárov. "Nestalo sa tak. Možno teraz je dobré povedať, že dobre, že sa tak nestalo," povedala šéfka rezortu kultúry Natália Milanová. "Ľudia, ktorí nazývali novinárov protislovenskými prostitútkami, keby sme im zvereili prípravu takého dôležitého zákona, nikto nevie, ako by to dopadlo," uviedla.

Zároveň povedal, že ich ambícia je úplne odlišná. Rezort pripravuje nový zákon, ktorý by mal garantovať novinárom väčšiu ochranu a garantovať by mal aj ochranu zdroja. "Veľmi nám na tom záleží. Našou úprimnou snahou je, aby mediálne prostredie na Slovensku bolo ľahšie," dodala.

Vláda urobila oveľa viac, ako sľubovala

V súvislosti s výročím vraždy novinára minister hospodárstva Richard Sulík skonštatoval, že v spravodlivosti sme "na správnej trajektórii", keďže tí, ktorí páchali zlo, sú za mrežami. "Vláda tu urobila omnoho viac ako sľubovala," skonštatoval. Saková pripomenula, že do 5 mesiacov od vraždy boli chytení jej vykonávatelia. Dodala, že už za jej vedenia rezortu vnútra sa polícii "rozviazali ruky".

Kuciak bol majstrom svojho povolania

Na Námesti SNP si spolu s ministerkou uctil pamiatku aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel. "Novinárom sa človek stane z presvedčenia. Z presvedčenia, že zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Keď sa mocní v tomto štáte cítia nad zákonom, tak začnú klamať a kradnúť, treba na to poukázať a informovať o tom verejnosť," povedal Grendel. Ján Kuciak bol podľa neho majstrom svojho povolania. "Jeho tragická vražda je dôkazom toho, že toto poslanie bral smrteľne vážne."

Deň po dni sa potvrdzujú Jánove kauzy

Podľa šéfky Za ľudí sa deň po dni potvrdzujú všetky kauzy, o ktorých Ján písal. "Postupne sa vyšetrujú, ich aktéri sa k skutkom priznávajú a niektorí končia vo väzení. Je to zásluha týchto dvoch mladých ľudí, ktorí žili svoj sen o spravodlivej spoločnosti," napísala Remišová. "Nikdy nezabudneme!"

Sme im to dlžní

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga si výročie pripomenul vo Veľkej Mači. "Napriek plynutiu času, táto ohavná vražda navždy zostane jednou z najväčších tragédií moderného Slovenska. Ján a Martina zmenili Slovensko. Iba vďaka ním a ich obeti sme sa vzbúrili a slobodne nadýchli," napísal na sociálnej sieti. "Je našou povinnosťou trvať na spravodlivom rozsudku s objednávateľmi vraždy. Rovnako trváme na vyšetrení všetkých káuz, na ktoré Ján Kuciak poukazoval."

"Je našou povinnosťou v aktuálnej situácii volať po vnútornej reflexii vládnutia. Niet pochýb, že táto vláda je lepšia ako tie minulé, ak však štýl vládnutia, komunikácia a manažment krajiny neprejde reflexiou, nenaplní ideál tisícov občanov, ktorí stáli na námestiach," uviedol na adresu koalície.

NESMIEME VIAC DOVOLIŤ, ABY ZLO UMLČALO PRAVDU

Ján veril, že bude so svojou Martinou žiť v krajine, ktorú nebude sužovať korupcia a nadvláda vyvolených. Nebál sa písať o tom, že náš štát sa rozkladal zvnútra. Nebál sa pozrieť pravde do očí a šíriť ju ďalej.

Nebol v tom kalkul, len viera, že stojí na správnej strane a pomôže k spravodlivosti. Tej sa však nedočkal. Za očistu Slovenska zaplatil najvyššiu daň a spolu s jeho snúbenicou boli chladnokrvne zavraždení. Ich smrť bolí celé Slovensko.

Nedovolíme viac, aby z bojovníkov proti bezpráviu a arogancii moci bol terč; nedovolíme, aby nebola poskytnutá ochrana tým, ktorí ju potrebujú. Nedovolíme, aby mocní utláčali slabých a hlavne nesmieme viac dovoliť, aby zlo vyhralo a umlčalo pravdu.

Ján a Martina, stali ste sa symbolom boja za spravodlivosť, hoci ste o to nestáli.

Česť vašej pamiatke, v očiste Slovenska aj vďaka vám pokračujeme ďalej.

Citát od Kuciaka

Citátom Jána Kuciaka si pripomenula tretie výročie dvojnásobnej chladnokrvnej vraždy pripomenula aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Chceli umlčať pravdu

Šéf parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár si uctil pamiatku v budovej Národnej rady. "Mladí ľudia, ktorí plánovali spoločný život, zomreli rukou vraha, ktorý chcel umlčať pravdu," uviedol na sociálnej sieti. "Za tri roky od tohto skutku sa toho v našej krajine veľa zmenilo, stále viac si uvedomujeme, aké je dôležité, aby sme si zachovali demokraciu a ľudia dôverovali predstaviteľom štátnej moci, ktorých si zvolili."

Podľa Kollára nemôžeme tolerovať, aby bol ktokoľvek zastrašovaný iba kvôli tomu, že sa snaží hľadať pravdu. "Spravodlivosť už nemôže byť zneužívaná v prospech určitej skupiny ľudí a je len na nás, či v tejto zmene, ktorú sme si vydobyli chceme pokračovať," dodal.