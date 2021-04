Pomoc projektu obnovy hradov oceňujem, mali však byť využité eurofondy, tvrdí Krajcer

BRATISLAVA - Hoci projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných sa v pôvodnom rozsahu končí, je potrebné oceniť pomoc, ktorú poskytlo najnovšie Ministerstvo (MK) kultúry SR. Na sociálnej sieti to v reakcii na dodatočne vyčlenený milión eur na pokračovanie národného projektu uviedol bývalý šéf rezortu kultúry Daniel Krajcer, za ktorého sa projekt začal realizovať.

"Projekt aspoň v tomto roku nejako prežije. V podstate je teraz už jedno, či sa tak ministerstvo rozhodlo pod tlakom kritiky alebo je to dobrý úmysel v omeškaní. Držím palce občianskym združeniam a obciam, aby aj tento rok zvládli úspešne pokračovať vo svojich projektoch," uvádza Krajcer. Za nerozumné však považuje použiť na platy nezamestnaných už i tak obmedzené rozpočtové zdroje rezortu. Poukazuje pritom na to, že financovanie platov pre uchádzačov z úradov práce sa realizovalo prostredníctvom eurofondov. "A pri obrovskej výške nevyčerpaných eurofondov sa to malo urobiť aj teraz. Napríklad presunom z veľmi problematickej výzvy na kreatívne centrá, ktorá sa, mimochodom, v októbri znižovala o vyše 10 miliónov eur," mieni Krajcer.

MK SR vo štvrtok (22. 4.) oznámilo, že na pokračovanie projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva vyčlenilo zo svojho rozpočtu jeden milión eur, aby tak aspoň čiastočne nahradilo prostriedky, ktoré doteraz preplácali eurofondy. Ministerka Natália Milanová (OĽANO) súčasne oznámila, že podmienky v projekte nastaví spolu s aktérmi tak, aby boli jednoduchšie a čerpanie rýchlejšie. Zástupcovia občianskych združení ocenili pomoc a deklarovali, že by sa prostredníctvom nej mala na každom hrade, ktorý sa týmto spôsobom obnovuje, zachovať aspoň štvrtina pracovníkov, ktorí tam pracovali v minulom roku.

Projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje od roku 2011. Doteraz sa prostredníctvom neho podarilo rekonštruovať 45 hradov. V predchádzajúcich rokoch kombinoval projekt dotačné zdroje rezortu kultúry a prostriedky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré refundovali mzdu a odvody zapojených nezamestnaných. MK v rámci programu Obnovme si svoj dom poskytovalo ročne vyše 12 miliónov eur, MPSVR preplácalo náklady v objeme približne 3,5 milióna ročne. MPSVR už v roku 2020 avizovalo, že na pokračovanie nemá disponibilné zdroje, MK preto začalo hľadať alternatívne riešenia.