Odstránenie otázky o druhej národnosti bolo podľa rezortu kultúry nešťastné: Čaká nás prvé elektronické sčítanie

BRATISLAVA - Na Slovensku sa po desiatich rokoch opäť uskutoční celoplošné sčítanie obyvateľstva domov a bytov. Technologické rozdiely a pokroky medzi jednotlivými desaťročiami tu pri sčítaní stále boli, no tentokrát ide o veľký skok dopredu. Okrem toho Slovensko uprostred tohto obdobia, podobne ako zvyšok sveta, zápasí s pandémiou nového koronavírusu. Viac prezradila v našom menšom rozhovore to, ako sa na sčítanie pozerá štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová.

Ako bude prebiehať sčítanie ľudu oproti roku 2011? Chystáte nejaké zmeny?

Sčítanie obyvateľstva realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Po prvý raz v dejinách to bude tzv. elektronické samosčítanie. To znamená, že občan sám vyplní elektronický formulár na webovej stránke www.scitanie.sk alebo tak urobí prostredníctvom mobilnej aplikácie. Sčítanie sa uskutoční od 15. februára do 31. marca.

Ten, kto elektronickú aplikáciu nevie vyplniť alebo nemá prístup k počítaču, tabelu alebo chytrému telefónu, môže prostredníctvom samosprávy požiadať o asistované sčítanie, ktoré zabezpečujú sčítací asistenti. Možnosť využitia asistovaného sčítania sa vzhľadom k pandemickej situácii predĺžila do októbra tohto roka.

Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Ako vnímate mierny politický súboj v koalícii, ktorý nastal pri rozhodovaní o tom, či zostane ponechaná otázka druhej národnosti? Dotklo sa to hlavne poslancov, ktorí v parlamente reprezentujú určitú národnosť. (napr. rómsku, rusínsku...)

Diskusia okolo vynechania otázky zisťujúcej aj možnú druhú národnosť nebola šťastná, vzhľadom k blížiacemu sa termínu sčítania. Veľmi dúfam, že nezneistila obyvateľov a zo sčítania dostaneme relevantné dáta o etnickom zložení Slovenskej republiky. Je pravdou, že poslanci vládnej koalície na to mali rozličné názory. Dôležité je povedať, že jednoznačné stanovisko vyjadrili zástupcovia národnostných menšín zastúpení vo výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Proti zmenám sa taktiež vyjadrili v medzirezortnom pripomienkovom konaní viaceré ministerstvá, ale aj verejná ochrankyňa práv a čo je podstatné aj verejnosť. Pod dve hromadné pripomienky sa za necelý týždeň podpísalo viac ako 5000 ľudí.

Prečo sa Štatistický úrad SR nakoniec rozhodol ponechať otázku prideľovania druhej národností v sčítaní? Prinútil ho k tomuto kroku aj tento politický tlak?

Myslím si, že práve vznesené pripomienky a záujem zo strany verejnosti a médií utvrdili štatistický úrad, že pôvodná podoba sčítania je vhodná a netreba ju meniť.

Kto a prečo prišiel s touto politikmi kritizovanou zmenou vyradenia druhej národnosti? Nemyslíte si, že to bola chyba?

Podľa medializovaných informácií za návrhom o zmenu sa zasadzoval pán poslanec Juraj Gyimesi a časť maďarskej reprezentácie. Verím, že to bolo v najlepšom záujme národnostných menšín a dúfam, že tieto diskusie neovplyvnia ochotu obyvateľov pravdivo odpovedať na otázky v sčítaní.

Protest poslancov skončil úspešne

Skupina 27 koaličných poslancov zo strán SaS, Za ľudí a OĽANO vyzvala ešte začiatkom februára predsedu Štatistického úradu (ŠÚ) Alexandra Balleka, aby stiahol návrh na vypustenie otázky o druhej národnosti z dotazníka pre sčítanie obyvateľov (15. 2. - 31. 3.). V otvorenom liste poukazujú na porušenie legislatívnych pravidiel a bezprecedentné ignorovanie konsenzuálne prijatého a zdôvodneného riešenia.

Medzi týchto poslancov patrí aj predstaviteľ rómskej národnosti Ján Herák z OĽaNO, ktorý je s tým ako protest poslancov nakoniec dopadol spokojný. "Ja, pán poslanec Pollák alebo aj Dostál (SaS) a viacerí koaliční poslanci sme sa podpísali pod petíciu a o tom, že Štatistický úrad rozhodol bez nejakej verejnej diskusie o tom, že uvádzanie druhej národnosti sa nebude uvádzať. Považujem to za maximálne diskriminačné ale nakoniec úrad rozhodol v prospech Rómov, Čechov, Ukrajincov, Rusínov. Zo začiatku to vyzeralo všelijako ale chvalabohu sa k tomu postavil Štatistický úrad takto," hovorí Herák.

Poslanec Ján Herák Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štatistický úrad nakoniec vyslyšal protestujúcich

Výsledok prišiel až ôsmeho februára. V dotazníku na nadchádzajúce sčítanie obyvateľov ostane zachovaná aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Informoval o tom začiatkom týždňa Štatistický úrad.

Úrad rozhodol v deň, v ktorom sa malo skončiť skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia, ktorým 29. januára ŠÚ navrhol vypustiť z dotazníka druhú otázku týkajúcu sa národnosti. "Pripomienkové konanie ukázalo, že súčasne platný koncept sčítania národností nie je možné v takom krátkom období pred termínom sčítania zmeniť. Preto Štatistický úrad SR reaguje na predložené pripomienky aj na krátkosť času a sťahuje návrh. Dve otázky o národnosti tak zostávajú v platnosti," informoval predseda ŠÚ Alexander Ballek.