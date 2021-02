KORONAVÍRUS Finálna verzia dokumentu plánu obnovy pre zdravotníctvo bude známa o pár týždňov

Marek Krajčí

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Finálna verzia dokumentu plánu obnovy pre oblasť zdravotníctva by mohla byť verejnosti známa o niekoľko týždňov. Projekt by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Finálny plán by mal byť zaslaný Európskej komisii v apríli. V utorok to v rámci online webinára Digital Talk s názvom Ako vyzerá dobrá reforma zdravotníctva? povedal generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Oskar Dvořák.