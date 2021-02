Šéf GP Maroš Žilinka: V kauze vraždy Kuciaka sme urobili maximum! V prípade Lučanského sa koná

Žilinka zároveň povedal, že politikov pozná, no nestretáva sa s nimi. "Teraz už vôbec nie," odpovedal s tým, že s politikmi sa bude baviť len oficiálne. "Prijal som úzus, že ak prijímam členov vlády a poslancov, tak výlučne v mojej kancelárii. O kauzách sa nebavíme, pokiaľ nie sú stranami konania," dodal.

V prípade Matvičových výrokov bolo podaných asi šesť podnetov

Vo veci výrokov premiéra Igora Matoviča o zodpovednosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka za obete pandémie ochorenia COVID-19 môže, ale nemusí byť začaté trestné stíhanie. Vysvetlil, že úlohou prokuratúry nie je zaoberať sa každým výrokom politikov, ktorý je použitý v politickom boji. V prípade predmetných vyjadrení premiéra však prokuratúra zaevidovala viacero podnetov na trestné stíhanie. "Bolo ich päť či šesť, my sa nimi musíme zaberať," zdôraznil Žilinka s tým, že sa v prípade zákonným spôsobom koná.

"Znamená to, že síce nemusí, ale môže byť v prípade začaté trestné stíhanie," povedal generálny prokurátor. Príslušná prokuratúra podľa neho predloží, ak sa tak už nestalo, podnet polícii, tá rozhodne o začatí alebo odmietnutí trestného stíhania. Žilinka sa takisto vyjadril k vyšetrovaniu vraždy bývalého riaditeľa polície Milana Lučanského. "Vo veci sa intenzívne koná," uistil Žilinka, bližšie však priebeh vyšetrovania a jeho doterajšie výstupy komentovať nechce. "Čiastkové informácie sú skôr na škodu, ako na prospech veci," dodal.

Vízie pri budovaní prokuratúry

V diskusii predstavoval Žilinka svoje vízie pri budovaní prokuratúry, zdôraznil, že pri svojej práci bude nezávislý bez akéhokoľvek politického vplyvu. "Už tá silná prierezová podpora poslancov pri voľbe ma oslobodzuje od toho, že by si ma niekto privlastňoval. Poznám sa s politikmi, no nestretávam sa s nimi, teraz už vôbec nie. Teda, ak nejde či nepôjde o pracovné stretnutia," dodal Žilinka. Takisto uviedol, že prijal úzus, že takéto pracovné stretnutia sa budú konať výlučne len v priestoroch prokuratúry.

Priznal, že organizačno-personálne zmeny, ktoré už na prokuratúre začal, pokračujú, vyjadril potešenie nad tým, že medzi prokurátormi cíti pozitívnu odozvu na predstavené vízie a zmeny v rámci inštitúcie a jej práce. "Samozrejme, zmena kultúry, zmena spôsobu práce, je beh na dlhú trať, no našiel som množstvo kolegov, ktorí sú pripravení prijať výzvy a stotožňujú sa s víziami, s ktorými som prišiel," uviedol Žilinka. Zdôraznil, že jediným imperatívom, ktorí bude na svojich podriadených klásť pri výkone svojich funkcií, vyšetrovaní a dozorovaní prípadov, je zákonnosť.

Trnka by mal zvážiť svoje zotrvanie na prokuratúre

Vyjadril sa aj k bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, ktorý má dočasne pozastavený výkon funkcie. Žilinka zopakoval to, čo oznámil už pri voľbe generálneho prokurátora, že Trnka by mal zvážiť svoje zotrvanie na prokuratúre. "Urobil by tým službu nielen prokuratúre, ale aj sebe samému,"“ povedal. Avizoval, že na konci februára by sa verejnosť mohla dozvedieť, k čomu sa posunulo vyšetrovanie, ktoré sa vedie voči Trnkovi.

V prípade nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uviedol, že sa s Danielom Lipšicom ihneď po jeho zvolení stretol a debatoval o organizačnej štruktúre a budúcnosti ÚŠP. "Musím povedať, že sme sa zhodli," povedal Žilinka, ktorý je presvedčený, že Lipšic, hoci kandidoval ako neprokurátor, môže byť dobrým špeciálnym prokurátorom. Zároveň zdôraznil, že Lipšicov úrad bude mať jeho plnú podporu, "ak sa bude robiť tak, ako sa má" a dodržiavať zákonnosť, zároveň chce byť Žilinka tým, kto bude veľmi prísne kontrolovať dianie na ÚŠP.