V prípade potvrdenia zadržania Michala Suchobu pošle ministerstvo žiadosť o jeho vydanie

BRATISLAVA - Ak Interpol potvrdí zadržanie obvineného podnikateľa Michala Suchobu v Spojených arabských emirátoch, žiadosť o jeho vydanie na Slovensko bude zaslaná diplomatickou cestou na základe reciprocity. Uviedol to hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.

"Ministerstvo spravodlivosti na Špecializovaný trestný súd odošle informáciu so žiadosťou o preložené podklady nevyhnutné k vypracovaniu a zaslaniu žiadosti o vydanie," spresnil s tým, že medzi SR a SAE neexistuje bilaterálna zmluva a SAE nepristúpili k nijakému medzinárodnému Dohovoru, ktorý by explicitne upravoval vyžiadanie na trestné konanie alebo výkon trestu odňatia slobody. Dodal, že žiadosť s podkladmi v súlade s kritériami právneho poriadku SAE musí byť do 30 dní od zadržania zaslaná na základe vzájomnosti.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vydal medzinárodný a európsky zatýkací rozkaz na Michala Suchobu v pondelok 8. februára. Národnú ústredňu Interpol Bratislava požiadalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o vyhlásenie medzinárodného pátrania po obvinenom o dva dni neskôr. ŠTS v rámci akcie Mýtnik poslal do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka Imreczeho, podnikateľa Jozefa Brhela, jeho brata Petra Brhela, Janu Rovčaninovú a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana Gregu Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.