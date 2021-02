Súdna rada predkladá prezidentke návrh na vymenovanie štyroch sudcov

Týka sa to Petra Molitorisa s pridelením na Krajský súd (KS) v Prešove, Radovana Turčíka s pridelením na KS v Košiciach. Tiež Ivany Mackovej s pridelením do funkcie hosťujúcej sudkyne pre obvod KS Trenčín a Martina Špaka s pridelením na Okresný súd (OS) Spišská Nová Ves.

Súdna rada schválila viaceré pripomienky k reforme novej súdnej mapy na predloženie Ministerstvu spravodlivosti SR. Okrem iného požaduje, aby OS Malacky nebol priradený pod senický obvod, nesúhlasí so zrušením KS v Košiciach a Bratislave. "Tam, kde je špecializácia, mala by byť ponechaná a presúvať by sa mali tie súdy, kde špecializácia nie je," uviedla členka Súdnej rady Petra Príbelská v odôvodnení pripomienky. Rada tiež nesúhlasí so zriadením správneho súdu v Nitre pričom navrhuje, aby bol zriadený správny súd so sídlom v Bratislave.

Súdna rada odporúča spresniť kritériá o pojednávaní v pracovisku mimo sídla súdu. Tiež navrhuje posunúť účinnosť právnej úpravy na neskôr ako je stanovené. Najbližšie zasadnutie Súdnej rady by sa malo uskutočniť 2. marca. Voliť by mala prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR.