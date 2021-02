KORONAVÍRUS Samosprávam v čase pandémie verí takmer 50 percent ľudí

LIPTOVSKÝ HRÁDOK – Mestám a obciam pri riešení ťažkých životných situácií a problémov spôsobených pandémiou dôveruje 48 percent ľudí. Na štát sa spolieha 14 percent občanov. Takmer štvrtina ľudí skonštatovala, že im nikto nepomáha. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vypracovala agentúra AKO v dňoch od 8. do 11. februára na vzorke 1000 respondentov. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda ZMOS Branislav Tréger. Doplnil, že desať percent opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

"Keďže členom ZMOS-u je 95 percent zo všetkých samospráv, teším sa dôvere, ktorú ľudia vyjadrili. Na druhej strane ma znepokojuje, že 24 percent z respondentov vyjadrilo bezradnosť a je presvedčených, že im nikto nepomáha. Sme za to, aby títo ľudia boli vtiahnutí do deja a zistili, že sú tu inštitúcie a organizácie, ktoré im pomôcť vedia," uviedol Tréger.

Z prieskumu tiež vyplýva miera dôveryhodnosti na úrovni krajov. Kým samospráve verí najviac ľudí v Prešovskom kraji, 57 percent, v Košickom kraji je dôvera iba na úrovni 42 percent. V prípade štátu je najnižšia dôvera medzi ľuďmi v Košickom kraji, a to na úrovni 13 percent. Najvyššia, 15-percentná dôvera je v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Predseda ZMOS zdôraznil, že samosprávy sú stále zaťažované kompetenciami, ktoré im nie sú vlastné. "Boli by sme radi, keby testovanie prevzalo ministerstvo zdravotníctva, a aby mobilné odberné miesta plnili funkcie permanentne. Nám by sa uvoľnili ruky a mohli by sme žiadať fondy, ktoré sú pred nami a zatiaľ sú stále odkladané," povedal. Tréger predpokladá, že zo štvrtiny frustrovaných ľudí je mnoho takých, ktorí už majú finančné problémy. "Práve fondy a finančné prostriedky miest a obcí môžu slúžiť na to, aby sa ekonomika naštartovala, pretože títo ľudia to nevyhnutne potrebujú," zhodnotil.