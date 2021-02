Deväť slovenských miest získalo spolu 12 miliónov eur z nórskych fondov

BRATISLAVA - Deväť slovenských miest získalo spolu 12 miliónov eur a 28 škôl si podelí jeden milión eur z nórskych fondov. Financie by mali použiť na zateplenie budov, viac zelene, vodozádržné opatrenia a aj podporu alternatívnych spôsobov prepravy. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na webovej stránke.

Envirorezort uvádza, že v piatok (26. 2.) nadobudlo účinnosť 34 projektových zmlúv. "Vďaka financiám z nórskych fondov mestá budú môcť zlepšiť kvalitu bývania a znížiť produkciu emisií oxidu uhličitého či posilniť schopnosť reagovať na klimatické zmeny prostredníctvom plánovania a realizácie konkrétnych opatrení," tvrdí MŽP.

Základné a stredné školy prispejú k upevňovaniu povedomia žiakov o klimatickej kríze a spôsoboch, ako sa pripraviť na nepriaznivé dôsledky globálneho otepľovania. Má ísť nielen o teoretickú výučbu, ale aj praktickú v priestoroch škôl a školských areáloch.

Žiadatelia budú podľa envirorezortu spolupracovať so subjektmi z prispievateľských krajín, a to Nórsko a Island. MŽP verí, že vďaka "kvalitne realizovaným projektom" sa podarí naplniť hlavný cieľ programu, a to zmierňovať zmenu klímy a prispôsobovať sa tejto zmene.