KORONAVÍRUS Do Pekingu odletelo lietadlo, ktoré dovezie čínsku vakcínu do Maďarska

BUDAPEŠŤ - Maďarsko dovezie v utorok z Číny 550.000 dávok očkovacej látky proti novému druhu koronavírusu. Po odlete maďarského nákladného lietadla do čínskeho hlavného mesta to v pondelok nadránom na Facebooku oznámil hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menzer.

Prvá zásielka čínskej vakcíny, ktorá by mala do Maďarska doraziť v utorok napoludnie, bude stačiť pre zaočkovanie 276.000 ľudí. "To je tá očkovacia látka, ktorú podali vo svete už 30 miliónom osôb. Z toho v Srbsku zaočkovali 500.000 ľudí, vrátane Maďarov žijúcich vo Vojvodine," povedal Menzer.

Podľa jeho slov preverili maďarskí experti dokumentáciu i miesto výroby tejto vakcíny. Po prevzatí očkovacej látky vykonajú potrebné kontroly ešte pracovníci Národného úradu zdravia (NNK). "Ak bude všetko v poriadku, môže sa začať očkovať," dodal hovorca. Ak bude v Maďarsku možné očkovať už aj čínskou vakcínou, tak do Veľkej noci by mohli byť zaočkovaní všetci, ktorí sa na očkovanie zaregistrovali. Vyhlásil to v piatok (12.2.) predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

V Maďarsku sa od začiatku pandémie infikovalo novým koronavírusom 388.799 ľudí a nákaza si tam vyžiadala aj 13.752 úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo 298.008 osôb. V domácej karanténe nariadenej úradmi je momentálne 20.718 ľudí. Proti ochoreniu COVID-19 už zaočkovali 336.297 ľudí, z ktorých 129.339 dostalo aj druhú dávku vakcíny.