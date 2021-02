ŠOKUJÚCE ODHALENIE Kajúcnik Böhm mal doma arzenál zbraní! Policajti našli samopal aj brokovnicu

František Böhm sa zastrelil

Zdroj: Ivan Mego

PLAVECKÝ ŠTVRTOK - Exsiskár a kľúčový svedok v najväčších kauzách František Böhm spáchal v piatok pred polnocou samovraždu a jeho manželka skončila so strelným poranením v nemocnici. Muž zadržaný v rámci akcie BOŽIE MLYNY a obvinený zo spolupráce so zločineckou skupinou takáčovcov a z korupcie nevídaných rozmerov bol prepustený spoza mreží pre svedecké výpovede v najväčších ekonomických kauzách. Zaujímavosťou je, že Böhm mal napriek závažným obvineniam doma celý arzenál zbraní a to je podľa zákona o zbraniach a strelive zakázané.