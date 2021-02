MIMORIADNE Kľúčový svedok proti Lučanskému je mŕtvy: VIDEO Streľba v dome!

František Böhm, ktorého nedávno prepustili z väzby, včera krátko po jedenástej hodine večer najskôr krátkou guľovou zbraňou postrelil svoju manželku do hrude a následne si strelil do hlavy. Ako prvý o tom informoval portál Noviny.sk. Dráma sa odohrala v Böhmovom dome v Plaveckom Štvrtku.

Krátko po deviatej ráno sa na mieste činu nachádzajú policajti. Tí podrobne obhliadajú jednotlivé miesta.

Okrem tímu vyšetrovateľov je na mieste tragédie aj pohrebné vozidlo.

Dráme podľa zistení portálu Topky.sk predchádzala manželská hádka pred synom. Böhma našli privolané zložky polície a záchranárov mŕtveho v dome. Manželku ošetrili a previezli do nemocnice. Je nažive a v stabilizovanom stave. „Krátko pred polnocou sme prostredníctvom tiesňovej linky 158 prijali oznámenie o postrelenej žene a zastrelenom mužovi, ktorí sa mali nachádzať v jednom z rodinných domov v obci Plavecký Štvrtok. Podľa doterajších informácií mal muž spôsobiť strelné zranenie žene a následne sa mal sám zastreliť. Žena bola so zraneniami prevezená do jednej z bratislavských nemocníc. Muž zraneniu na mieste podľahol,“ informovali krátko po pol desiatej policajti s tým, že prípad si na mieste prevzala bratislavská krajská kriminálka.

„Dnes nad ránom k nám bola privezená osoba so strelným poranením hrudníka. Pacientka absolvovala operačný zákrok a momentálne je v stabilizovanom stave a pri vedomí,“ priblížila portálu Topky.sk hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská.

František Böhm je známy hlavne preto, že usvedčoval z úplatkárstva bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Z uznesenia o vznesení obvinenia v kauze JUDÁŠ vyplýva, že Böhm platil státisíce eur za to, že sa mu orgány činné v trestnom konaní nebudú venovať.

Zdroj: Ivan Mego

Okrem exsiskára o tom v uznesení o vznesení obvinenia vypovedá aj obvinený niekdajší zástupca riaditeľa Útvaru zvláštnych policajných činností Norbert Pakši. Práve ten v kauze vystupuje ako sprostredkovateľ medzi Böhmom a bývalým policajným šéfom Milanom Lučanským. Muž, ktorý prišiel do budovy policajného prezídia, aby vypovedal v kauze BÚRKA, stál aj za dôvodmi kolúznej väzby pre Milana Lučanského. František Böhm vyšetrovateľom okrem iného povedal, že Lučanský mu telefonoval po obvinení, keď bol ešte na území Chorvátska. Podľa výpovede mu bývalý policajný prezident radil, aby sa na Slovensko nevracal.

Zdroj: Topky/Maarty

Dva dni pred Silvestrom sa Milan Lučanský pokúsil vo väzbe v Prešove o samovraždu. O deň neskôr, 30. decembra 2020, zomrel v nemocnici.

Správu budeme aktualizovať.