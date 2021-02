KAUZA JUDÁŠ Námestník tajnej služby smeruje na slobodu! Hodil cez palubu bývalého šéfa SIS aj kontrarozviedky

BRATISLAVA - Druhý najvyšší človek tajnej služby skončil začiatkom decembra po akcii JUDÁŠ v putách. Obvinili ho z vydierania s hrozbou odňatia slobody až na doživotie. Jeho meno je Boris Beňa a po jeho boku sa takmer okamžite objavil vtedy advokát, dnes špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Netrvalo dlho a prvý námestník Slovenskej informačnej služby začal spolupracovať s políciou. Z prostredia justície sa dnes ozývajú hlasy, že Boris Beňa je už preeskortovaný z nitrianskej väznice do Justičného paláca v Bratislave, niekoľkokrát do týždňa vypovedá na NAKA a pomaly, ale isto smeruje na slobodu.

Keď 2. decembra 2020 odštartovali policajti NAKA akciu JUDÁŠ, pri ktorej obvinili napríklad bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, dostal sa do hľadáčika elitných policajtov aj prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa. Policajti ho však doma nezadržali. Na Národnú kriminálnu agentúru prišiel sám. Beňa ako príslušník tajnej služby zareagoval na zadržanie skutočne neštandardným spôsobom. Takmer okamžite začal s políciou spolupracovať a vypovedať o svojej, ale aj trestnej činnosti iných príslušníkov SIS či NAKA.

Bývalého druhého najsilnejšieho muža tajnej služby stíhajú elitní policajti NAKA pre ohrozenie dôvernej a vyhradenej skutočnosti, no najmä pre obzvlášť závažný zločin vydierania, za ktorý mu hrozí až doživotný pobyt za mrežami. Dôvodom bolo to, že prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa a šéf kontrarozviedky Peter Gašparovič sa podľa obvinenia podujali na vybavenie odblokovania majetku, ktorý zablokoval Kriminálny úrad finančnej správy pod vedením Ľudovíta Makóa.

Ľudovít Makó sa stal kľúčovým svedkom v najväčších kauzách v novodobej histórii Slovenska. Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Práve Makó vypovedal, že za odblokovanie majetku nitrianskeho podnikateľa v hodnote približne 5 až 6 miliónov eur pýtali 400-tisíc eur. Stretnutie s ním vyvolali funkcionári tajnej služby a spolu s ďalším bývalým príslušníkom NAKA začali na „kšefte“ pracovať. Od podnikateľa dostali 200-tisíc eur a tie si mali rozdeliť na štyri časti po 50-tisíc eur. Lenže po výpovedi kajúcnika Beňu všetko nasvedčuje tomu, že šéf kontrarozviedky a bývalý príslušník NAKA zostanú v prípade osamotení.

Beňa totiž hodil svojho dlhoročného kolegu cez palubu. Podľa jeho výpovede pred vyšetrovateľom NAKA to bol práve Beňov dlhoročný kolega, šéf kontrarozviedky Gašparovič, ktorý celú vec zosnoval a on bol podľa nej len sprostredkovateľ stretnutia.

„Povedal mi, že jeho kamarát má známeho konateľa obchodnej spoločnosti, ktorý má problémy so zablokovaným majetkom, ktorý mu zablokoval KUFS a potreboval by v tejto veci pomôcť. Zároveň mi povedal, že konateľ spoločnosti prisľúbil v prípade kladného vybavenia jeho žiadosti finančnú odmenu. O výške odmeny sme sa vtedy nerozprávali. Ja som to urobil a stretnutie som dohodol a stretli sme sa v reštaurácií Towers v Troch vežiach... Ja som sa potom v tejto veci viac neangažoval ani som sa s nikým viac nestretol, ale v priebehu času mi Peter Gašparovič povedal, že vec sa stále rieši a že konateľ mal už údajne zložiť finančnú hotovosť ako zálohu...“ začal svoje vysvetľovanie okolností vydierania bývalý druhý najmocnejší muž tajnej služby Beňa.

Prvý námestník SIS Boris Beňa sa na políciu prišiel prihlásiť sám. Zdroj: Vlado Anjel

Vo svoje výpovedi ozrejmil aj výšku sumy, ktorú mali za vybavenie zinkasovať. Gašparovič mu vraj povedal, že „...konateľ spoločnosti vyplatil zálohu 200 000 eur a keď sa jeho vec podarí vybaviť, on, jeho kamarát a pán Makó a ja by sme každý mali dostať po 50 000 eur.“ Lenže prvý námestník Slovenskej informačnej služby sa rozhovoril aj o ďalšom prípade, keď chcel podľa jeho slov opäť šéf kontrarozviedky Gašparovič pomôcť kamarátovi stavebnej firmy so znížením základu dane.

V prípade sa objavili známe mená ako Ľudovít Makó, nebohý František Böhm, Peter Gašparovič a Boris Beňa. Ten podľa svojej výpovede opäť len sprostredkoval stretnutie s Makóom a ostatné už bolo vraj v réžii Gašparoviča. Beňa však priznáva, že aj za túto vec dostával peniaze. „Za zrealizovanie alebo sprostredkovanie tejto služby mi pán Gašparovič vždy dal nejakú hotovosť, neviem podľa akého kľúča to bolo vypočítavané, ale jednalo sa o rôzne sumy 1500 eur, 2000 eur, myslím, že najvyššia čiastka bola 3000 eur pre mňa“.

Podnikateľ Kvietik v kancelárii šéfa SIS

Boris Beňa je už podľa informácií Topky.sk premiestnený z Nitry do ústavu na výkon väzby v Justičnom paláci. Dôvodom je práve jeho spolupráca s políciou. Vo výpovedi z januára 2021, ktorá potvrdzuje, že sa z bývalého druhého najmocnejšieho muža SIS stal kajúcnik, Beňa vypovedá aj o bývalom riaditeľovi SIS Antonovi Šafárikovi.

„V roku 2019, keď bol pán Šafárik riaditeľom SIS, mi v popoludňajších hodinách volal pán Lučanský, kde som a či by som za ním mohol prísť do Modry, povedal mi, že ma počká na čerpacej stanici Slovnaft, ktorá sa nachádza po pravej strane v smere do Modry. Po mojom príchode ma tam čakal pán Lučanský, kde sme mali rozhovor medzi štyrmi očami, na ktorom mi oznámil, že v najbližšej dobe sa pripravuje realizácia pána Martina Kvietika, a aby som dal echo starému pánovi, myslel tým riaditeľa SIS, pána Šafárika, nech informuje pána Kvietika o tejto skutočnosti a hlavne nech si dá do poriadku mobil, aby mu po zadržiavacom úkone neboli nájdené nejaké citlivé informácie,“ opísal policajtom stretnutie s dnes už nebohým policajným exprezidentom Milanom Lučanským Beňa.

Prvý námestník SIS Boris Beňa usvedčuje svojho bývalého šéfa Antona Šafárika. Zdroj: SITA/Diana Černáková

Po tejto informácií sa podľa jeho slov ešte v ten istý deň stretol so svojím šéfom Antonom Šafárikom. „...oznámil som to riaditeľovi SIS, ktorý predo mnou zavolal pánovi Kvietikovi a zavolal ho na stretnutie k sebe do kancelárie, pri tom ako vstúpil, ja som z kancelárie odišiel, ale na druhý deň pri bežnej služobnej komunikácii mi oznámil, že vec bola dokomunikovaná,“ vykreslil situáciu a stretnutie s oligarchom Kvietkom v kancelárii šéfa tajnej služby bývalý prvý námestník SIS Boris Beňa.

Podnikateľ Kvietik je aktuálne vo väzbe pre kauzu Dobytkár. Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Práve pre tieto informácie, ktorými Beňa robí v prípade vydierania zo seba sprostredkovateľa stretnutí s Makóom, z bývalého šéfa kontrarozviedky Petra Gašparoviča zas hlavného organizátora trestnej činnosti a opisuje správanie exšéfa tajnej služby Antona Šafárika, sa má bývalý prvý námestník tajnej služby už v krátkom čase dostať z väzby na slobodu. Kauzu budeme ďalej sledovať.