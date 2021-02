TO JE ON! Exkluzívne video muža, ktorý usvedčoval Lučanského. Na NAKA prišiel bez prehliadky a zadným vchodom

Dnes krátko pred deviatou hodinou prišiel František Böhm do budovy policajného prezídia. Bolo to asi 45 minút potom, ako na fungl novej Škode Octávia opustil svoju haciendu v Plaveckom štvrtku. Dnešné ráno však bolo iné, ako tie predtým. Dnes sa nám korunného svedka proti Milanovi Lučanskému či prvému námestníkovi Slovenskej informačnej služby Borisovi Beňovi podarilo končene nasnímať a dať priestor na vyjadrenie k jeho svedeckým výpovediam.

Bez bezpečnostnej prehliadky

Františka Böhma zastihli Topky.sk tesne predtým, ako vstúpil do útrob policajného prezídia na Račianskej ulici. Zaujímavosťou je, že do jednej z najstráženejších budov neprišiel ako bežní smrteľníci predným vchodom. Na výsluch prišiel zo zadu budovy a neabsolvoval dokonca ani bezpečnostnú prehliadku. Na vrátnici síce predložil doklady totožnosti, no to či je, alebo nie je ozbrojený strážnik nekontroloval.

Zdroj: Ivan Mego

Topky.sk zistili, že František Böhm dnes ráno neprišiel vypovedať v súvislosti s megakauzami OČISTEC ani JUDÁŠ v ktorých figuruje ako korunný svedok. Do priestorov Národnej kriminálnej agentúry prišiel v súvislosti s najväčšou úplatkárskou kauzou v justícii, pod názvom BÚRKA. Františka Böhma si elitní policajti v pondelok ráno predvolali, aby svedčil proti bývalému predsedovi Krajského súdu v Bratislave Richardovi Molnárovi.

Jeho svedectvo prišlo práve v čase, keď Ústavný súd rozhodol o sťažnosti Richarda Molnára a uznal, že Najvyšší súd porušil Molnárove práva pri rozhodovaní o predlžení jeho väzby. Obvinený sudca je už takmer jedenásť mesiacov v kolúznej väzbe. No a podľa rozhodnutia Ústavného súdu je už sedem mesiacov vo väzbe nezákonne. Advokát väzobne stíhaného, bývalého predsedu Krajského súdu v Bratislave Richarda Molnára tvrdí, že jeho klienta musia po tomto rozhodnutí prepustiť na slobodu.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

„Podali sme podnet na Najvyšší súd aj na Úrad špeciálnej prokuratúry, že môj klient by mal byť z týchto dôvodov bezodkladne prepustený z väzby na slobodu,“ povedal pre Topky.sk Molnárov advokát Ondrej Urban.

Dnešný výsluch bývalého siskára Františka Böhma tak môže byť predzvesťou Molnárovho prepustenia na slobodu, po ktorom elitní policajti NAKA bývalého sudcu zrejme opäť zadržia a obvinia z iných trestných činov.

Kľúčový svedok proti Lučanskému

František Böhm je známy hlavne preto, že usvedčoval z úplatkárstva bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Z uznesenia o vznesení obvinenia v kauze JUDÁŠ vyplýva, že Böhm platil státisíce eur za to, že sa mu orgány činné v trestnom konaní nebudú venovať. Okrem exsiskára o tom v uznesení o vznesení obvinenia vypovedá aj obvinený niekdajší zástupca riaditeľa Útvaru zvláštnych policajných činností Norbert Pakši. Práve ten v kauze vystupuje ako sprostredkovateľ medzi Böhmom a bývalým policajným šéfom Milanom Lučanským.

Pakši s Böhmom tvrdia, že mali s Lučanským dohodu na tom, že za pravidelnú finančnú odmenu bude vtedajší policajný prezident kryť podnikateľské aktivity Františka Böhma súvisiace s trestnou činnosťou v oblasti obchodu s pohonnými hmotami.

„Týmto konaním bola Böhmom vyplatená minimálne od augusta 2018 do decembra 2019 v pravidelných mesačných intervaloch obvinenému Mgr. Milanovi Lučanskému finančná odmena vo výške minimálne 510-tisíc eur," napísal v uznesení o vznesení obvinenia vyšetrovateľ.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Muž, ktorý dnes prišiel do budovy policajného prezídia, aby vypovedal v kauze BÚRKA, stál aj za dôvodmi kolúznej väzby pre Milana Lučanského. František Böhm vyšetrovateľom okrem iného povedal, že Lučanský mu telefonoval po obvinení, keď bol ešte na území Chorvátska. Podľa výpovede mu bývalý policajný prezident radil, aby sa na Slovensko nevracal.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Následne mal Lučanský Böhmovi povedať, že „ak sa chce vrátiť, tak nech príde teraz, lebo službu na Špecializovanom trestnom súde má Roman Púchovský, ktorý je jeho kamarát a skúsi u neho vybaviť, aby nešiel do väzby,“ píše sa v návrhu na väzbu pre Milana Lučanského. Aj tieto informácie sudkyňa pre prípravné konanie vyhodnotila, ako dôvod na kolúznu väzbu pre policajného exprezidenta a 7. decembra 2020 rozhodla o jeho väzobnom stíhaní.

Dva dni pred Silvestrom sa Milan Lučanský pokúsil vo väzbe v Prešove o samovraždu. O deň neskôr, 30. decembra 2020, zomrel v nemocnici.