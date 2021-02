PRIESKUM Slováci o rozdieloch v príjmoch: Stále ich stále považujú za príliš veľké

Sociológov zaujímalo, ako Slováci vnímajú výšku svojej mzdy, aké sú ich názory na príjmové rozdiely, spravodlivú dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania detí či šance dosiahnuť v živote úspech. Viac ako 90 % opýtaných podľa prieskumu súhlasí s tým, že rozdiely v príjmoch sú na Slovensku príliš veľké. "Tento podiel je stabilný vo všetkých doterajších zisťovaniach, mení sa len pomer medzi tými, ktorí s tvrdením súhlasia skôr, a tými, ktorí s ním súhlasia úplne," skonštatovala Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV.

Prieskum tiež ukázal, že viac ako 70 % opýtaných si myslí, že zarába menej, ako si zaslúži. "Je to väčší podiel, ako bol zistený v roku 1992 a 2010, no výrazne klesol podiel tých, ktorí tvrdia, že zarábajú 'oveľa menej, ako si zaslúžia'. Takýto názor majú nadpriemerne často ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (87 %), ale prikláňa sa k nemu aj 60 % respondentov s vysokoškolským vzdelaním," zdôraznila sociologička.

Podľa výsledkov zároveň menej ako tretina opýtaných súhlasila s tvrdením, že na Slovensku má každý šancu na úspech. Tento podiel sa pritom v porovnaní so zisťovaním v roku 2010 nezmenil. "Okrem toho medzi obyvateľmi Slovenska mierne prevažuje názor, že je nespravodlivé, ak si ľudia s vyšším príjmom môžu zaplatiť lepšiu zdravotnú starostlivosť než ľudia s nižším príjmom (57 %)," priblížila vedkyňa. Súčasne dodala, že 62 % opýtaných považovalo za nespravodlivé, ak si ľudia s vyšším príjmom môžu zaplatiť lepšie vzdelanie pre svoje deti než ľudia s nižším príjmom. Ide o rovnaký podiel ako v roku 2010.

Téme chápania sociálnej spravodlivosti na Slovensku sa osobitne venuje modul Sociálne nerovnosti Medzinárodného reprezentatívneho prieskumu ISSP (International Social Survey Program). Jeho realizáciu na Slovensku už tretie desaťročie garantuje Sociologický ústav SAV. Prieskum sa na Slovensku uskutočnil v rokoch 1992, 2001, 2010 a naposledy v roku 2020 na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie 1003 respondentov.