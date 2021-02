Remišová si nedala servítku pred ústa: Fico podkopáva nohy Slovensku, benefity očkovania prevyšujú riziká

Benefity očkovania podľa nej prevyšujú riziká. Postoj poslanca Národnej rády SR a šéfa opozičného Smeru-SD Robert Fica k očkovaniu preto vníma ako podkopávanie nôh Slovensku.

"V úsilí očkovať nesmieme poľavovať. Sme v tomto smere jedna z najlepších krajín v rámci Európskej únie. Začali sme očkovať už aj učiteľov. Do dvoch týždňov ich bude zaočkovaných 20.000," uviedla vicepremiérka. Kritizuje, že opozícia neprichádza s konštruktívnymi návrhmi v boji proti pandémii. Vyjadrenia Fica k očkovaniu ju prekvapujú a vníma ich ako spochybňovanie odborníkov. Aj vďaka očkovaniu sa krajina podľa Remišovej blíži k začiatku konca pandémie. Verejnosť vyzvala, aby ešte zopár mesiacov vydržala.

Zdroj: Topky/Maarty

Fico reagoval, že má iný názor na očkovanie a ako slobodný človek môže povedať, že má výhrady i to, že je to obrovský biznis pre farmaceutické firmy. "Kto sa chce dať zaočkovať, nech sa zaočkovať dá. Nech platí princíp dobrovoľnosti," skonštatoval šéf Smeru-SD. Remišová na margo biznisu farmaceutických firiem uviedla, že keď niekto niečo predá či vymyslí, má za to aj zisk. "Je to princíp trhu," skonštatovala. Fico vyzval, aby vláda poskytla všetky informácie týkajúce sa očkovania, a to aj "za" i "proti" a nech sa každý následne rozhodne, či bude voliť kvalitný test na COVID-19, alebo očkovanie proti ochoreniu.

Slovensko je podľa Fica momentálne krajina, ktorá je dávaná za vzor, ako sa to nemá robiť. "Slovensko je v rozklade. Padá nám demokracia. Vláda totálne zlyháva," skonštatoval. Vládnej koalícii radí, aby upokojila politickú situáciu. Zaviedol by moratórium na politické vyhlásenia vo vláde. Koalícia by sa mala prestať podľa neho navzájom urážať a začať získavať dôveru ľudí. Núdzový stav považuje za nezmysel, a preto je za jeho opätovné nepredlžovanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ficovi chýba dialóg vlády s mestami a obcami. "Nemôžete sa vyhrážať mestám a obciam kriminálom, keď to neviete bez nich robiť. Mali by ste primátorom a starostom ďakovať," odkázala Fico Remišovej. Odporúča, aby sa vytvorila rada za účasti zamestnávateľov, odborárov i samospráv a vláda s nimi viedla dialóg.

To, že Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD chcú dosiahnuť referendum za predčasné voľby, vníma Remišová ako ich ústavné právo, nemyslí si však, že to bude úspešné. "Ľudia nechcú návrat mafie". Keď Fico prehrá voľby, podľa vicepremiérky ich spochybňuje a vnáša chaos. Šéf Smeru-SD tvrdí, že ľudia chcú iný pohľad na riadenie štátu. "Ak prídu parlamentné voľby o rok, či v roku 2024, idete preč, lebo ste to nezvládli," odkázal Fico Remišovej. Vicepremiérka nesúhlasí a pripomenula bývalému premiérovi kauzy za jeho vlády. "Sú to stámilióny stratených peňazí a tendre, ktoré vyhrávali kamaráti," skonštatovala.